Pri pobyte detí na slnku treba pamätať na pokrývku hlavy aj okuliare

Bratislava 13. mája (TASR) - Pomerne skorý nástup teplého slnečného počasia nesie so sebou riziká najmä pre deti, upozorňujú odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Dlhší pobyt na priamom slnečnom žiarení im môže uškodiť, hoci ešte nejde o typicky letné horúčavy. Preto je potrebné myslieť na viacero preventívnych opatrení.



Rodičia by mali dbať na to, aby deti počas teplých slnečných dní nosili pokrývku hlavy, kvalitné slnečné okuliare a používali krémy proti UV žiareniu s vysokým ochranným faktorom. „Deti by si mali častejšie robiť prestávky v tieni, vhodné je nosiť ľahký, vzdušný odev,“ odporúča Jana Hamade, vedúca odboru hygieny detí a mládeže ÚVZ SR.



Rizikom horúcich slnečných dní je podľa jej slov výskyt úpalu. "Možno ho pozorovať práve u detí, ktoré počas slnečných dní nemajú prikrytú hlavu. Úpal sa prejavuje zvýšenou teplotou, bolesťami hlavy, povrchným zrýchleným dýchaním, rýchlym pulzom a nevoľnosťou až zvracaním. Pred slnkom je dôležité chrániť okrem detí aj starších ľudí či osoby s kardiovaskulárnymi ochoreniami, vysokým krvným tlakom, poruchou termoregulácie či so závažným hormonálnym ochorením,“ doplnila Hamade.



Dôležité je dbať na pravidelný pitný režim v menších dávkach, vodu je potrebné piť aj vtedy, keď nepociťujeme smäd, vhodnejšie sú vlažné nápoje a ideálna je voda, do pitného režimu sa nezapočítavajú tekutiny vo forme sladených nápojov.



Potreba pitia rastie nielen v závislosti od vonkajšej teploty, ale aj od telesnej aktivity a zdravotného stavu, pripomína ÚVZ SR.