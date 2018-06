Šéf VšZP M. Kočan nevie o tom, že by mal skončiť vo funkcii

Kočan zastáva funkciu generálneho riaditeľa od mája 2016.

Bratislava 8. júna (TASR) - Šéf štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Miroslav Kočan v piatok odmietol, že by mal odísť zo svojej funkcie. Reagoval tak na medializované informácie o jeho konci v najväčšej zdravotnej poisťovni.



"V poslednom čase je viacero špekulácií. Generálneho riaditeľa menuje a odvoláva úradujúci minister zdravotníctva. Samozrejme, po tom, čo pán Drucker odišiel zo zdravotníctva, potom úplne z vlády, som hneď kontaktoval novú pani ministerku, či mám jej dôveru. Zatiaľ je plne spokojná s mojou prácou a žiadne úvahy, že by som mal skončiť, z tejto strany nejdú," povedal Kočan. Informácie podľa jeho slov pochádzajú z médií a "rečí", ale on také nemá.



O odchode šéfa VšZP informovali koncom mája Hospodárske noviny. Kočan zastáva funkciu generálneho riaditeľa od mája 2016. O jeho odchode sa v zdravotníckych kuloároch hovorilo už viackrát, informácie sa nikdy nepotvrdili.