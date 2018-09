NEZMEŠKAJTE TERMÍN: Zmeniť zdravotnú poisťovňu si môžete do nedele

Poisťovne predĺžia aj stránkové dni.

Bratislava 27. septembra (TASR) – Na zmenu zdravotnej poisťovne ostávajú Slovákom už len posledné dni. Keďže 30. september je posledným dňom, dokedy sa tak dá spraviť a v tomto roku pripadá na nedeľu, štátna a obe súkromné zdravotné poisťovne sa rozhodli predĺžiť stránkové hodiny vo vybraných pobočkách po celom Slovensku, kde má možnosť klient prehlásiť sa osobne.



Aj tento rok si pre svojich klientov pripravili zdravotné poisťovne viacero noviniek či bonusov. "Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) ako jediná zdravotná poisťovňa spustila pre samoplatcov v kúpeľoch dva unikátne liečebno-preventívne programy Obezita a Zdravý chrbát, kde preplatí tretinu nákladov na zdravotnú starostlivosť. Deťom poisťovňa preplatí polovicu z platby za dentálnu hygienu," priblížila hovorkyňa štátnej VšZP Viktória Vasilenková.



Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera zasa v tomto roku pre poistencov pripravila dve novinky. "Prvou je dodatočná päťpercentná zľava na všetky ponuky na zľavových portáloch a druhou je príspevok na ošetrenie u zubného lekára. Našim verným poistencom prispejeme na najčastejšie zubné výkony a dentálnu hygienu sumou až 100 eur ročne a novým poistencom do výšky 50 eur ročne," vysvetlil PR špecialista Dôvery Matej Štepianský.



"Pre všetkých poistencov poskytujeme v rámci dentálneho balíka príspevok 100 eur na akékoľvek stomatologické ošetrenie a dentálnu hygienu. Tiež hradíme napríklad doplatky za lieky a dietetické potraviny pre deti do 18 rokov v neobmedzenej výške," komentoval najvýznamnejšie benefity hovorca Union – zdravotnej poisťovne Matej Neumann.



Posilnené budú aj kapacity telefonických zákazníckych liniek zdravotných poisťovní a operátori budú v práci mimoriadne aj počas víkendu. Vykonať zmenu zdravotnej poisťovne sľubujú všetky tri zdravotné poisťovne aj "z pohodlia domova prostredníctvom online formuláru". Vyplnenie by malo trvať pár minút s tým, že prihlášku na podpis doručí budúcemu poistencovi bezplatne kuriér. Tú je možné taktiež stiahnuť z webovej stránky, vytlačiť ju, vyplniť a zaslať poštou na adresu zvolenej zdravotnej poisťovne.



Zoznamy ostatných výhod pre svojich klientov sú zverejnené na webových stránkach zdravotných poisťovní. Zmena zdravotnej poisťovne nastane 1. januára 2019.