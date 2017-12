So zapichnutou rybou kosťou pomôže chlieb či zemiak

K vianočnému stolu patrí aj hojnosť jedla či neobvyklé kombinácie.

Bratislava 24. decembra (TASR) - Pre rybiu kosť v krku netreba robiť paniku, väčšinou ju stačí len zajesť. "Neprepadajte panike, kosť v krku nepatrí k život ohrozujúcim stavom," upokojuje hlavný tréner záchranárov Falck Academy Miroslav Nagy.



Ak sa zapichne kostička v krku, pomôže tuhšia strava – najmä suchý chlieb alebo varený zemiak, ktorý ju obalí a kostička sa odplaví do žalúdka. "Tam si s ňou poradia žalúdočné kyseliny. Horšie je, keď kosť uviazne v dýchacích cestách a spôsobuje bodavú bolesť. Vtedy zachovajte pokoj, dýchajte nosom a vyhľadajte odbornú pomoc, lekára ORL alebo pohotovosť," doplnil Nagy.



K vianočnému stolu patrí aj hojnosť jedla či neobvyklé kombinácie. "Ak to preženiete, výsledkom je pocit plnosti brucha, nevoľnosť, bolesť žalúdka, napínanie na zvracanie alebo zvracanie. Vtedy je potrebné okamžite nasadiť diétu, ideálne nesladený čierny čaj a staršie pečivo. V ďalších dňoch vynechajte dráždivé, vyprážané jedlá. Vyhýbajte sa aj orechom, surovej zelenine, ovociu a alkoholu," radí Nagy.



Hodovanie môže spôsobiť problémy najmä u ľudí, ktorí trpia ochoreniami žlčníka a žlčových ciest, podžalúdkovej žľazy a pečene. Tráviace ťažkosti však môžu postihnúť aj zdravých ľudí. Opatrní by tiež mali byť chorí na vysoký tlak. Vyvarovať by sa mali nadmernej konzumácie soli, veľa je jej v údenom, slaných polotovaroch, čipsoch. Netreba tiež zanedbať pohybovú aktivitu, vhodné sú napríklad prechádzky.



Lekára treba vyhľadať až pri intenzívnych bolestiach brucha, pri ktorých nie je možné nájsť úľavovú polohu, alebo intenzívnych bolestiach, ktoré pretrvávajú tri-štyri hodiny. Rovnako pokiaľ bolesti sprevádza vracanie, zastavenie odchodu stolice a vetrov. Zhoršenie ochorenia pečene sa môže prejaviť ožltnutím, prípadne môžu byť prítomné poruchy vedomia.