Štát vlani ušetril v zdravotníctve menej, ako plánoval

Bratislava 29. apríla (TASR) – Minulý sa rok v zdravotníctve ušetrilo menej, ako sa plánovalo. Upozornili na to vládni analytici v rámci projektu Hodnota za peniaze. Úspornými opatreniami štát vlani ušetril takmer 80 miliónov eur, čo nie je ani polovica zo stanoveného cieľa. Pôvodné plány boli, aby sa za vlaňajšok ušetrilo 174 miliónov eur, vyplýva zo súhrnnej implementačnej správy za rok 2017.



"Najvýraznejšie sa darilo šetriť v nadspotrebe liekov (22,2 milióna eur), referencovaní cien špeciálneho zdravotníckeho materiálu (13,2 milióna eur) a pri obstarávaní zdravotníckej techniky v nemocniciach (15,6 milióna eur)," píše sa v správe.



Vládni analytici upozornili, že usporené peniaze mali byť podľa priebežnej správy prioritne použité do ústavnej (lôžkovej) zdravotnej starostlivosti. Do tejto oblasti však podľa nich išlo "len 13 miliónov eur, pričom najvýraznejšie navýšenie platieb realizovala zdravotná poisťovňa Dôvera". "Podľa dostupných informácií smerovala najväčšia časť úspor do zníženia straty Všeobecnej zdravotnej poisťovne za rok 2017," uvádza sa v súhrnnej správe.



Za najväčšie výzvy v tomto roku označili vládni analytici opatrenia v optimalizácii procesov nemocníc a v potenciálne nákladovo neefektívnych liekoch, ktoré produkujú nadmerné výdavky. Z projektov treba podľa nich dbať na plnú funcionalitu DRG a ezdravia. Takisto odporúčajú zrušiť platový automat a prehodnotiť súčasné odmeňovanie zdravotníckeho personálu.