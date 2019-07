Liek Egilok sťagujú z trhu, v baleniach sú pomiešané tabletky

Štátny ústav pre kontrolu liečiv vyzýva užívateľov Egiloku, aby si svoje tabletky skontrolovali.

Bratislava 5. júla (TASR) – Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sťahuje z trhu liek Egilok na liečbu vysokého krvného tlaku. Dôvodom je podozrenie na výskyt tabliet Egilok 50 mg v balení lieku Egilok 25 mg. Užitie tablety s väčšou silou môže znamenať pre pacientov zdravotné riziko. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠÚKL Magdaléna Jurkemíková.



ŠÚKL vyzýva užívateľov Egiloku, aby si svoje tabletky skontrolovali. Tabletky Egilok 25 mg majú na jednej strane štvrtiacu čiaru a na strane druhej písmeno „E“ s číslom „435“, zatiaľ čo tablety Egilok 50 mg majú na jednej strane poliacu čiaru a na druhej strane písmeno „E“ s číslom „434“.



ŠÚKL zároveň vyzýva pacientov, aby si skontrolovali číslo šarže lieku na obale. Z trhu sa sťahuje šarža číslo 2230N0518. Balenia s touto šaržou je nutné vrátiť do lekárne, kde budú vymenené za balenie s inou šaržou lieku. Lekárne akceptujú aj otvorené balenia s chýbajúcimi tabletami.



Ak sa v balení vyskytnú tablety so štvrtiacou čiarou, tak je možné ich bezpečne užívať. Tablety s poliacou čiarou majú pacienti rozpoliť a užiť polovicu tablety. V prípade, že sa v balení vyskytnú oba typy tabliet, je potrebné užívať do výmeny v lekárni iba 25 mg tablety.