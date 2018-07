Systém financovania zdravotníctva by sa mohol zmeniť, pripúšťa premiér

Fungovať by to mohlo tak, že si štát pozrie, koľko v rámci zdravotného poistenia zaplatí ekonomicky aktívne obyvateľstvo, vyčlení peniaze na kapitálové výdavky a rozdiel, ktorý vznikne, zaplatí.

Bratislava 15. júla (TASR) - Systém financovania zdravotníctva by sa mohol zmeniť, o zmenách sa diskutuje, uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).



"Vedieme diskusie, či nezmeníme systém. Možno by sme skôr chceli stanovovať ako štát sumu, o ktorú chceme, aby narástol objem peňazí pre rezort zdravotníctva. A štát bez toho, aby neustále negocioval percento poistenca za štát, tú sumu doplatí," povedal predseda vlády.



Fungovať by to mohlo podľa neho tak, že si štát pozrie, koľko v rámci zdravotného poistenia zaplatí ekonomicky aktívne obyvateľstvo, vyčlení peniaze na kapitálové výdavky a rozdiel, ktorý vznikne, zaplatí.



"Keď si raz štát povie, že chce, aby budúci rok bolo o štyri percentá viac v zdravotníctve ako minulý rok, tak tú sumu doplatí. Nebude už prepočítavať, či to je napríklad 3,25 percenta za poistenca. Chceme od toho modelu postupne odísť a normálne doplatiť tú sumu, ako si to štát želá," doplnil.