NEMÁTE JU DOMA? Tejto kozmetike sa radšej vyhnite

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nebezpečnými kozmetickými výrobkami. Varovanie hygienikov sa týka prípravku do kúpeľa pod názvom Party Popper značky Bomb cosmetics. Má tvar koláčika, ktorý je ozdobený imitáciou ružovej šľahačky, posypom a karamelom. Vzhľadom na svoj tvar, ale aj vzhľad, farbu a vôňu si ich môžu spotrebitelia, najmä deti, zameniť s potravinou a v dôsledku toho ich môžu vkladať do úst, cmúľať alebo prehĺtať, čo by mohlo zapríčiniť napríklad dusenie, otravu alebo perforáciu, či zablokovanie tráviaceho ústrojenstva. V Bratislave 28. mája 2018.