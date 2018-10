V prípade osteoporózy netreba podceňovať prevenciu ani liečbu

Za najzávažnejšiu osteoporotickú fraktúru označil odborník zlomeninu krčka stehennej kosti. Až 80 percent pacientov po takomto zranení potrebuje pomoc ošetrovateľa pri bežných denných aktivitách.

Bratislava 18. októbra (TASR) - Osteoporotické zlomeniny ohrozujú podľa lekárov každú druhú ženu a jedného z piatich mužov vo veku nad 50 rokov. „Podľa odhadov u nás žije až 230.000 pacientov s osteoporózou, no liečených je len necelých 65.000," uviedol prezident Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí profesor Juraj Payer.



Upozornil, že každá osteoporotická zlomenina u pacienta nad 50 rokov pritom predstavuje riziko výrazne zhoršenej kvality života či ďalších osteoporotických zlomenín. V dôsledku osteoporotickej zlomeniny stehennej kosti zomiera do roka až 20 percent pacientov. Na problematiku poukáže aj nadchádzajúci Svetový deň osteoporózy (20. 10.).



Osteoporóza, známa aj ako rednutie kostí, sa často považuje za prirodzený jav starnutia, čo však podľa Payera vďaka správnej liečbe nemusí byť pravda. „Antiporotická liečba znižuje riziko výskytu osteporotickej fraktúry u pacienta o 40 až 60 percent. Je však veľmi dôležité liečbu pravidelne a dlhodobo užívať a neprerušovať ju," vysvetlil. Aj napriek tomu podľa neho viac ako 60 percent pacientov liečbu svojvoľne ukončí do jedného roka.



Za najzávažnejšiu osteoporotickú fraktúru označil zlomeninu krčka stehennej kosti. Až 80 percent pacientov po takomto zranení potrebuje pomoc ošetrovateľa pri bežných denných aktivitách. "Najhoršie je, že až 20 percent pacientov s týmto typom zlomeniny nám do roka od úrazu zomiera,“ skonštatoval.



Príznakom, že človek utrpel jednu či dokonca viacero zlomenín stavcov, môže byť hrbenie. „Pri poškodení aj pomerne malej časti stavca dochádza k výraznému oslabeniu pevnosti a kolapsu celej štruktúry. Mnoho ľudí však, aj napriek príznakom či bolestiam, nevyhľadá lekára,“ povedal vedúci lekár Osceocentra docent Zdenko Killinger. Zlomeniny stavcov podľa neho výrazne znižujú kvalitu života a až 20 percent žien po prvej takejto fraktúre utrpí v priebehu roka ďalšiu. „Každá zlomenina stavca zvyšuje až osemnásobne riziko úmrtia,“ dodal.



Diabetológ docent Peter Jackuliak upozornil, že riziko osteoporotických zlomenín zvyšuje aj cukrovka, ktorej liečba môže spôsobiť zníženú obnovu kosti a jej štruktúr. Preto by podľa neho mala byť v rámci prevencie u diabetikov monitorovaná kostná hustota. "Pre správny manažment pacienta sú základom dodržiavanie nastavenej liečby, úprava životného štýlu a vhodné je tiež dopĺňanie vitamínu D a vápnika podľa odporúčaní lekára," uzavrel Jackuliak.