V roku 2019 začnú transplantovať pankreas v banskobystrickej nemocnici

Bratislava 18. októbra (TASR) – Od budúceho roka začne transplantácie pankreasu banskobystrické transplantačné centrum v Rooseveltovej nemocnici. Slovenskí pacienti tak už nebudú musieť v zahraničí podstupovať tento chirurgický zákrok.



"Máme sformovaný tím odborníkov vyškolených v zahraničí, ktorý už od začiatku roka 2019 bude realizovať transplantácie pankreasu ako jediný na Slovensku. Do programu sa zapojilo viac ako 100 lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov. Tiež pripravujeme čakaciu listinu pacientov na túto operáciu," informovala na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave primárka II. internej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Eva Lacková.



Pacienti s takto transplantovaným orgánom majú výrazne lepšiu kvalitu života a až 72 percent z nich žije s novým pankreasom aj viac ako desať rokov. Na to sú však potrební darcovia orgánov, čo Kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti (STS) s medzinárodnou účasťou pripomína práve v Európsky deň darcovstva (18.10.).



"Bez darcov orgánov niet transplantácií. Darcovstvo je veľmi aktuálne v celej Európe, kde denne zomiera 12 pacientov, ktorí sa nedožijú transplantácie. Náš darcovský program je veľmi dôležitý, no viazne na nedostatku darcov. Máme protransplantačný zákon, avšak často sa stáva, že rodina mŕtveho nedá súhlas na transplantáciu orgánov. Je to teda aj etický problém. Máme veľa čakajúcich pacientov, ktorí zomierajú pre nedostatok potrebného orgánu pre život. Aj preto existuje program Sedem životov, aby si ľudia uvedomili, že transplantácia sa netýka len zdravotníkov, ale celej verejnosti," pripomenula hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre transplantácie Zuzana Žilinská.



Kampaňou Sedem životov STS sa snaží vzdelávať verejnosť o téme darcovstva a transplantácií orgánov. Od januára 2018 bolo na Slovensku realizovaných 164 transplantácií. V porovnaní s rovnakým minuloročným obdobím je to o dve viac a s rokom 2016 vzrástol počet až o 21 transplantácií. Na čakacej listine je v súčasnosti evidovaných 328 pacientov, pre ktorých je transplantácia jedinou nádejou na život. Najviac - až 277 pacientov čaká na transplantáciu obličky, 29 na srdce, 20 na pečeň a dvaja pacienti na pľúca.



"Darcovstvo je základom všetkých aktivít v poskytovaní zdravotnej starostlivosti i našej existencie, pretože nikdy nevieme, kedy nejaký orgán budeme potrebovať. Až 97 percent orgánov je odoberaných od mŕtvych ľudí. Výrazne sa zlepšila situácia v oblasti transplantácií sŕdc. Väčšina darcov v minulosti totiž nevyhovovala kritériám pre tento transplantačný program. Zatiaľ čo v roku 2015 boli len v bratislavskom regióne zo 16 realizovaných odberov vhodné a akceptované iba tri srdcia, v tomto roku bolo zo 16 odberov transplantovaných až 14 sŕdc," hovorí hlavný transplantačný koordinátor Ľuboslav Beňa.



Na Slovensku sa transplantácie vykonávajú od roku 1990. Bolo realizovaných 3196 transplantácií obličiek, 307 pacientom transplantovali srdce a 285 pacientom pečeň. Za ostatných 28 rokov lekári na Slovensku vďaka darcovstvu orgánov a ich transplantácií zachránili a dali nádej na nový život 3788 pacientom.