Záujem prestať fajčiť majú podľa ÚVZ SR osoby od 14 do 78 rokov

Telefonickú linku na odvykanie od fajčenia vyhľadávajú v priemere 37-roční ľudia.

Bratislava 31. mája (TASR) - Dôvera občanov v poradne pre odvykanie od fajčenia narastá. Mnohí fajčiari ich navštívili po tom, čo kontaktovali odborníkov na Linke pomoci na odvykanie od fajčenia, ktorá je rovnako ako poradne aktivovaná pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku, ktorý pripadá na štvrtok 31. mája.



Telefonickú linku na odvykanie od fajčenia vyhľadávajú v priemere 37-roční ľudia. Za dva roky jej fungovania ju kontaktovalo aj 14-ročné dieťa, pričom ide o najmladšieho volajúceho či 78-ročný senior s prívlastkom najstarší volajúci. Odborníci na protifajčiarskej linke prijali celkovo 1689 opodstatnených hovorov. Po telefonáte s odborníkom sa až 73 percent volajúcich rozhodlo riešiť svoj problém osobne v poradniach na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.



"Prestať fajčiť nie je jednoduché, vyžaduje si to pevnú vôľu a neustálu motiváciu. V našich poradniach pracujú odborní pracovníci, ktorí pristupujú ku každému občanovi individuálne a s vysokou vážnosťou. Teší ma, že väčšina volajúcich sa rozhodla neskôr riešiť problém osobne návštevou poradne, pretože dlhodobá závislosť od cigariet spôsobuje vážne až život ohrozujúce zdravotné ťažkosti," povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.



Linka pomoci na odvykanie od fajčenia i poradne na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva poskytujú fajčiarom aktívnu akútnu pomoc, podchytávajú ľudí vo fáze rozhodovania sa a v abstinenčnej kríze. Linku na odvykanie od fajčenia kontaktovalo počas jej existencie výrazne viac mužov (1021) ako žien (274), hovor trval v priemere päť minút. Protifajčiarska linka je prístupná každý pracovný deň od 8.00 h do 15.00 h.



Špecializované poradne pre odvykanie od fajčenia poskytli vlani poradenstvo takmer 1200 občanom, v roku 2016 to bolo takmer 1050 osôb. Poskytujú individuálne aj skupinové poradenstvo - odborníci v nich hovoria o možnostiach skoncovania s cigaretami, takisto učia trénovať si pevnú vôľu, uskutočňujú vyšetrenia smokerlyzerom či spirometriu, dohliadajú aj na niektoré antropometrické parametre.