Zdravotné poisťovne majú proces skríningu prsníkov pripravený

Bratislava 8. júna (TASR) – Všetky tri zdravotné poisťovne majú proces skríningu prsníkov kompletne pripravený. TASR to potvrdili ich zástupcovia. Výber mamografických pracovísk, ktoré budú zaradené do skríningu, je v kompetencii Komisie Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, nukleárnej medicíne a radiačnej onkológii.



Vysoké percento nádorov prsníka je primárne zachytávané v pokročilom klinickom štádiu a v priemere až 300 žien ročne preto zomrie úplne zbytočne.



"Mamografické vyšetrenie je v súčasnosti jediná metóda, vďaka ktorej je možné zachytiť už včasné štádium ochorenia, keď je dobre liečiteľné bez potreby veľkého operačného zásahu. V mnohých prípadoch dokonca aj bez chemoterapie alebo rádioterapie," zhodli sa zástupcovia zdravotných poisťovní.



Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová, aktuálne je pripravených na zazmluvnenie sedem takýchto pracovísk. Ďalších 16 komisia odporúčala zdravotným poisťovniam zazmluvniť po odstránení zistených nedostatkov.



V štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni sa aktuálne realizuje proces zazmluvňovania preverených pracovísk. "Urobili sme výber poisteniek, ktoré budú zaradené do skríningu. Medzi prvými VšZP osloví ženy narodené v rokoch 1949 až 1959, ktoré nie sú onkologické pacientky a v posledných dvoch rokoch neabsolvovali mamografické vyšetrenie v rámci preventívnej gynekologickej prehliadky," povedala pre TASR za štátnu zdravotnú poisťovňu Zuzana Štukovská.



Ako priblížila, pripravený je aj list, ktorým VšZP po spustení skríningu pozve na mamografické vyšetrenie na auditované pracoviská prvých 1800 poisteniek. V závislosti od zazmluvňovania preverených pracovísk bude VšZP postupne pozývať ďalšie poistenky.



Union zdravotná poisťovňa má proces skríningu kompletne pripravený. „Veľkou výhodou je, že pozývací list bude slúžiť zároveň ako žiadanka na uvedené vyšetrenie prsníkov, takže poistenka, ktorá ho dostane, nemusí ísť ku gynekológovi alebo všeobecnému lekárovi pre písomné odporučenie. Môže sa priamo objednať na skríningové mamografické vyšetrenie v jednom z preverených mamografických pracovísk, ktoré je najbližšie k jej bydlisku," vysvetlil pre TASR hovorca Union ZP Matej Neumann.



Aj PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský pre TASR tiež potvrdil, že sú pripravení na ďalšie kolo skríningu. "Čakáme len na podpísanie dodatkov od poskytovateľov mamografických vyšetrení," povedal.