Zúženú mozgovú tepnu začali lekári v Bratislave operovať modernejšie

Špeciálna zdravotnícka pomôcka, ktorú na to lekári používajú, je hradená zdravotnými poisťovňami.

Bratislava 3. apríla (TASR) - Zúženú mozgovú tepnu začali v Bratislave operovať modernejšie a bezpečnejšie ako doteraz. Ide o novú metódu, zákrok už úspešne podstúpili prví pacienti. Operácie trvajú kratšie ako predtým, špeciálna zdravotnícka pomôcka, ktorú na to lekári používajú, je hradená zdravotnými poisťovňami.



Zúžená mozgová tepna je veľmi častým ochorením, pacienta ohrozuje v mnohých smeroch a operácia je vlastne prevenciou proti cievnej mozgovej príhode. "Pri tomto zákroku sme začali používať najmodernejšiu zdravotnícku pomôcku zo Spojených štátov, ktorá je v Európe novinkou," povedal lekár Ivan Vulev z bratislavskej nemocnice ProCare Medissimo, kde sa zákrok realizuje.



Tvrdí, že operácia bola pre pacienta pomerne bezpečná aj doteraz, existovalo však riziko, že počas implantácie stentu môžu nastať komplikácie a časť plátu sa odplaví do mozgu. "Pomocou nového zariadenia, ktoré sme začali pred pár dňami používať, je hrozba spomínaných komplikácií minimálna," vysvetlil s tým, že špeciálna pomôcka skracuje i dĺžku operácie na maximálne polhodinu a keďže je pacient v lokálnej anestézii, lekár s ním počas operácie komunikuje a po dvoch dňoch odchádza do domáceho liečenia.