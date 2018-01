Tehotným ženám poplatok na urgente lekári zrejme automaticky nezrušia

Diskusia o poplatku pre tehotné ženy sa rozprúdila po tom, čo sa na poplatok sťažoval na sociálnej sieti muž tehotnej ženy z Nitry.

Bratislava 27. januára (TASR) - Parlamentný zdravotnícky výbor by sa mal opäť zaoberať témou poplatkov na urgentných príjmoch. Majú sa došpecifikovať kritériá pre tehotné ženy, s iniciatívou by na budúci týždeň mali prísť koaliční poslanci.



Takéto pacientky by mali dostať možnosť pýtať si desaťeurový poplatok zaplatený na urgente späť od svojej zdravotnej poisťovne, a to pri akejkoľvek zmene zdravotného stavu súvisiacou s tehotenstvom a pôrodom. "Urobiť tak môžu do 15 dní od poskytnutia ústavnej pohotovostnej služby," píše sa v materiáli s tým, že splatnosť úhrady má byť najneskôr do 90 dní od doručenia žiadosti. Znamená to teda, že poplatok by sa tehotným ženám automaticky neodpustil hneď na mieste. Návrh musia okrem poslancov vo výbore odobriť ešte poslanci v pléne.



Diskusia o poplatku pre tehotné ženy sa rozprúdila po tom, čo sa na poplatok sťažoval na sociálnej sieti muž tehotnej ženy z Nitry. Ministerstvo zdravotníctva krátko po tom avizovalo, že tému úhrad na urgente opäť otvorí a doprecizujú sa podmienky pre gravidné pacientky. Na riešenie situácie ho vyzvala aj opozícia na čele so SaS a OĽaNO.



Nová desaťeurová výška poplatku na urgentoch v nemocniciach platí od novembra minulého roka, dovtedy sa platili dve eurá. Takýto poplatok má odradiť pacientov, ktorí by chceli zneužívať systém. Úhrada sa nemá týkať chorých, ktorí potrebujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Na urgente v nemocniciach by nemali teda napríklad platiť pacienti s čerstvými úrazmi, tiež tí, ktorým sa tam venujú viac ako dve hodiny alebo ľudia s nutnosťou hospitalizácie.