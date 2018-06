Zdravotné poisťovne považujú dialóg o nastavení nemocníc za nevyhnutný

Zdravotnícky analytik Dušan Zachar z INEKO súhlasí, že niektoré slovenské nemocnice potrebujú fungovať inak.

Bratislava 4. júna (TASR) - Je nevyhnutné začať konštruktívny dialóg s nemocnicami o dlhodobom nastavení ich lôžkovej štruktúry. Tvrdí to výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní SR Katarína Kafková. Nové nastavenie ich lôžkovej štruktúry by malo podľa jej slov vychádzať z dostupných exaktných, ako aj prognostických dát zo Slovenska a zahraničia.



"Z pohľadu asociácie je v čase, keď sa zásadným spôsobom mení demografia na Slovensku, napreduje medicína v diagnostických, ale aj liečebných postupoch a zároveň sa zvyšujú nároky na zdravotnícky personál, potrebné opätovne otvoriť tému týkajúcu sa dlhodobého nastavenia nemocníc na Slovensku. Inými slovami, zmenili sa choroby, medicína, ale aj svet. Preto je nevyhnutné začať konštruktívny dialóg s nemocnicami," skonštatovala Kafková.



Zdravotné poisťovne majú ministerstvu zdravotníctva aktuálne ukázať, ako si predstavujú stratifikáciu nemocníc na Slovensku. Uzavreli spoločné memorandum, ktorého cieľom je vytvorenie strategického dokumentu tykajúceho sa definovania štruktúry a kapacity zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti s výhľadom do roku 2030. Spoluprácu označili zdravotné poisťovne za nevyhnutnú.



"Za rovnako dôležitú považujeme aj následnú komunikáciu s nemocnicami, ako aj s ďalšími zainteresovanými stranami tak, aby sme dosiahli jednoznačný profit pre pacientov a zamestnancov nemocníc, či už z hľadiska kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ako aj bezpečnosti a dlhodobej udržateľnosti systému poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti," zhrnula Kafková.



Zdravotnícky analytik Dušan Zachar z INEKO súhlasí, že niektoré slovenské nemocnice potrebujú fungovať inak. Kroky ministerstva zdravotníctva, ktoré začali posúvať tému stratifikácie nemocníc dopredu, preto považuje za potrebné a dobré.