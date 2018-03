Zdravotné poisťovne vrátia poistencom za lieky vyše 2,8 milióna eur

Poisťovne vracajú peniaze za lieky napríklad dôchodcom, ťažko zdravotne postihnutým ľuďom či zdravotne ťažko postihnutým deťom.

Bratislava 18. marca (TASR) - Zdravotné poisťovne v týchto dňoch opäť vracajú poistencom peniaze v rámci ochranného limitu na doplatky za lieky. Vyše 164.000 ľuďom posielajú za posledný štvrťrok minulého roka viac ako 2,8 milióna eur. Poistenci ich dostávajú automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať.



Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) vracia doplatky za lieky 120.690 klientom v sume viac ako dva milióny eur, informovala Zuzana Devera z VšZP. "My posielame naspäť peniaze za lieky 36.000 poistencom v sume 639.000 eur," povedal PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský. Union ZP vracia doplatky 7637 poistencom v sume vyššej ako 131.000 eur.



