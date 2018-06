Zdravotné poisťovne začínajú posielať ročné zúčtovania poistného

Union zdravotná poisťovňa zatiaľ neposiela ročné zúčtovanie poistného, podľa svojho hovorcu Mateja Neumanna ho zvykne zasielať v auguste.

Bratislava 26. júna (TASR) – Zdravotné poisťovne začínajú v týchto dňoch posielať ročné zúčtovanie poistného za minulý rok prvým poistencom. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) už tak robiť začala, súkromné Dôvera a Union ZP sa na to chystajú.



VšZP pošle ročné zúčtovanie vyše 716.000 poistencom. "Prvých 25.000 výsledkov dostanú fyzické osoby. VšZP ich prioritne zasiela prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy do elektronických schránok aktivovaných na doručovanie," povedala jej hovorkyňa Viktória Vasilenková. Výsledky si môžu poistenci pozrieť aj v ePobočke.



Dôvera spraví ročné zúčtovanie približne 343.000 poistencom. "Prvým 50.000 z nich doručíme výsledky ročných zúčtovaní už v týždni od 16. do 20. júla. Naši poistenci nájdu výsledok ročného zúčtovania aj v Elektronickej pobočke alebo priamo vo svojom mobile prostredníctvom mobilnej aplikácie Dôvera," uviedol PR špecialista Dôvery Matej Štepianský.



Union zdravotná poisťovňa zatiaľ neposiela ročné zúčtovanie poistného, podľa svojho hovorcu Mateja Neumanna ho zvykne zasielať v auguste. Každoročne ho vykoná približne 130.000 poistencom a ich zamestnávateľom. Poistenci si zúčtovanie budú môcť pozrieť aj v elektronickej podobe.



Zdravotné poisťovne sú povinné vykonať ročné zúčtovanie poistného za minulý rok do konca septembra tohto roka, v prípade osôb s odkladom podania daňového priznania sa termín posúva o mesiac neskôr. Posielajú ich napríklad podnikateľom či samoplatiteľom. Pokiaľ je preplatok alebo nedoplatok nižší ako päť eur, zdravotná poisťovňa oznámi výsledok ročného zúčtovania do konca roka.



"Proti výsledku ročného zúčtovania môže poistenec/platiteľ podať námietku alebo nesúhlasné stanovisko do 15 dní odo dňa doručenia. Po uplynutí vyššie uvedenej lehoty začína plynúť 45-dňová lehota, v rámci ktorej je povinný zaplatiť nedoplatok a zdravotná poisťovňa po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov musí poistencovi/platiteľovi vrátiť preplatok," vysvetlila Vasilenková.