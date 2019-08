Zdravotné poisťovne zaplatili vlani za kúpele vyše 49 miliónov eur

V kúpeľoch sa liečilo najviac klientov najväčšej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP).

Bratislava 2. augusta (TASR) - Zdravotné poisťovne zaplatili v roku 2018 za kúpeľnú starostlivosť viac ako 49 miliónov eur. V kúpeľoch sa na ich náklady liečilo viac ako 66.000 ľudí. Liečbu v kúpeľoch musí navrhnúť lekár a poisťovňa ju musí vopred odobriť. Termín pobytu si poistenec už dohodne priamo s kúpeľným zariadením. Jeho dĺžka závisí od konkrétneho ochorenia a pohybuje sa od 21 do 28 dní.



V kúpeľoch sa liečilo najviac klientov najväčšej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). „Vlani sa v kúpeľoch liečilo 45 810 poistencov VšZP,“ povedala pre TASR Zuzana Štukovská z komunikačného referátu VšZP. Náklady na ich liečbu dosiahli viac ako 36 miliónov eur. V takmer 1000 prípadoch boli podľa Štukovskej akceptované aj náklady na sprievodcu. Ľudí do kúpeľov najčastejšie priviedli choroby pohybového a obehového ústrojenstva, u detí boli najviac zastúpené netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest.



Dôvera vlani schválila 17.000 kúpeľných návrhov a za kúpeľnú starostlivosť zaplatila viac ako deväť miliónov eur. Ako pre TASR priblížil PR špecialista poisťovne Matej Štepianský, liečbu Dôvera najčastejšie preplatila pacientom s rôznymi chorobami pohybového ústrojenstva, psoriázou, astmou či hypertenziou.



V kúpeľoch sa liečilo aj 3529 poistencov Union zdravotnej poisťovne. Náklady predstavovali takmer tri milióny eur. Poistencov na liečenie podľa hovorcu Mateja Neumanna najčastejšie priviedli diagnózy pohybového aparátu a dýchacieho ústrojenstva.



O možnosti zotaviť sa v kúpeľoch sa treba poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom. „Návrh na kúpeľnú starostlivosť vypisuje lekár špecialista alebo všeobecný lekár na základe nálezu špecialistu. Po vystavení návrhu poistenec doručí tento návrh aj s prípadnými prílohami do zdravotnej poisťovne,“ priblížil Neumann.



Zdravotné poisťovne uhrádzajú kúpeľnú starostlivosť dvoma spôsobmi. Pri spôsobe úhrady typu A je zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby čiastočne. Pri spôsobe úhrady typu B je tiež plne hradená poskytnutá zdravotná starostlivosť, ubytovanie a strava nie. Spôsob úhrady kúpeľnej liečby stanovuje indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť. Nárok na preplatenie kúpeľného pobytu v indikačnej skupine A podľa neho majú najmä detskí pacienti. Ďalej sú to dospelí trpiaci na onkologické ochorenia do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej liečby, bronchiálnu astmu, niektoré nervové, nervovosvalové degeneratívne a kožné ochorenia, tiež na stavy po operáciách. V indikačnej skupine B ide väčšinou o pacientov s chronickými ochoreniami, chorobami z povolania, cukrovkou a chorobami súvisiacimi s vysokým krvným tlakom. Pri niektorých ochoreniach je možné ísť do kúpeľov raz za rok, pri iných raz za dva.



V oblasti kúpeľnej starostlivosti rôzne zdravotné poisťovne poskytujú svojim poistencom tiež zľavy na pobyty, ktoré si poistenci hradia sami, liečebno-preventívne programy vo vybraných kúpeľných zariadeniach či zľavy na pobyty pre viacnásobných darcov krvi.