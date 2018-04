Zdravotný stav podnikateľa Jozefa M. budú skúmať znalecké organizácie

Lehota na podanie posudku bola stanovená na dobu jedného mesiaca. Podľa výsledku znaleckého dokazovania bude súd postupovať ďalej v zmysle Trestného poriadku.

Bratislava 24. apríla (TASR) - Zdravotný stav podnikateľa Jozefa M. obžalovaného v prípade podvodu na nebankové spoločnosti Horizont Slovakia a BMG Invest budú skúmať znalecké organizácie.



"V trestnej veci obžalovaného Jozefa M. Najvyšší súd SR pribral do konania znaleckú organizáciu za účelom zistenia aktuálneho zdravotného stavu obžalovaného. Dôvodom je preverenie, či obžalovanému zdravotný stav dovoľuje účasť na verejnom zasadnutí. Najvyšší súd SR pribral znaleckú organizáciu vzhľadom na to, že je potrebné posúdiť zdravotný stav obžalovaného vo viacerých lekárskych odboroch. Lehota na podanie posudku bola stanovená na dobu jedného mesiaca. Podľa výsledku znaleckého dokazovania bude súd postupovať ďalej v zmysle Trestného poriadku," uviedla v utorok pre TASR hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



Termín odvolacieho konania - verejného zasadnutia NS SR s veľkopodnikateľom Jozefom M. v kauze tunelovania nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest, zatiaľ vytýčený nie je.



"Trestná vec Jozefa M. bola vylúčená na samostatné konanie. V predmetnej veci bude rozhodovať senát NS SR v rovnakom zložení ako v prípade odvolania obžalovaných Patrika Pachingera a Dávida Brtvu. Čo sa týka vytýčenia konkrétneho dátumu pojednávania, Najvyšší súd SR nie je viazaný žiadnymi lehotami," uviedla na začiatku apríla hovorkyňa NS SR Važanová.



NS SR v stredu 28. marca potvrdil verdikt prvostupňového súdu z roku 2015. Veľkopodnikateľa a hlavného obžalovaného Jozefa M. vylúčil NS SR na samostatné konanie, keďže je vážne chorý a vtedy ho polícia napokon na proces neeskortovala. Pachingera odsúdil na sedemročný trest a Brtvu na deväťročný trest odňatia slobody.



Podľa krátkeho zdôvodnenia rozhodnutia NS SR prvostupňový súd - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku rozhodol vo veci správne a správne vyhodnotil dôkazy. NS SR sa teda v plnom rozsahu stotožnil s verdiktom ŠTS.



Pachinger okamžite na trest odňatia slobody nenastúpil, keďže bol po operáciách oboch očí a je práceneschopný. On ako jediný z troch obžalovaných sa na verejnom zasadnutí v uvedenú stredu zúčastnil. Brtva sa údajne nachádza v Česku a tiež do väzenia nenastúpil.