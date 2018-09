Zdravotným sestrám sa majú zvýšiť platy:Sumu sa dozvedia koncom týždňa

O zvyšovaní platov zdravotných sestier a pôrodných asistentiek pred dvoma týždňami hovorilo opozičné hnutie OĽaNO.

Bratislava 26. septembra (TASR) - Zdravotným sestrám by sa v roku 2019 mali zlepšiť platové podmienky. Po stredajšom rokovaní vlády to avizoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Viac má povedať ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smeru-SD) koncom týždňa. "Pevne verím, že suma, ktorú predstaví ministerka s ministrom financií Petrom Kažimírom bude prijatá veľmi pozitívne," povedal premiér.



O zvyšovaní platov zdravotných sestier a pôrodných asistentiek pred dvoma týždňami hovorilo opozičné hnutie OĽaNO. Kalavská vtedy uviedla, že o zvýšení platu pre sestry a pôrodné asistentky už rokovala. "Ja si plne uvedomujem, že treba niečo robiť s platmi sestier, ale aj iných zdravotníckych pracovníkov, čiže sa nám to javí tak, že by sme v priebehu dvoch rokov zvýšili plat o desať percent sestrám aj zdravotníckym pracovníkom," povedala.