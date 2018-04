Združenia: Rezort školstva by mal podniknúť kroky v projekte Edunet

Podľa Aliancie Fair-play a občianskeho zduženia Slovensko.Digital rezort nemal vyhlásiť súťaž pred tým, než mal preukázané, že ním zvolený centrálny spôsob nákupu je finančne a funkčne najvýhodnejší.

Bratislava 20. apríla (TASR) - Podľa Aliancie Fair-play a občianskeho zduženia Slovensko.Digital by mal rezort školstva podniknúť ďalšie kroky v projekte Edunet, ktorý má zabezpečiť internetové služby pre materské, základné a stredné školy. Zároveň tvrdia, že ministerstvo nemalo vyhlásiť súťaž pred tým, než malo preukázané, že ním zvolený centrálny spôsob nákupu je finančne a funkčne najvýhodnejší. Uvádzajú to v otvorenom liste, ktorý adresovali rezortu školstva.



"Sme presvedčení o tom, že aj v dnešnej situácii ministerstvo môže, vie a dokonca musí urobiť viac, než len snažiť sa vyrokovať lepšie zmluvné podmienky," píše sa v liste. Podľa združení sa rozhoduje o záväzkoch na niekoľko rokov a o jednom z najväčších tendrov v rezorte. "Nastavenie súťaže a zmluva, ktorú ministerstvo môže podpísať, neurčujú presný rozsah služieb, ktoré musia byť dodané. Podľa návrhu zmluvy závisí výška garantovaných platieb od prvých dvoch objednávok," uvádza sa v liste. Preto považujú za kľúčové, aby ministerstvo malo kvalitne zmapované, koľko škôl aktuálne využíva a do budúcna potrebuje centrálne štátne riešenie a naopak, koľko škôl a za aké ceny si internetové pripojenie alebo s ním súvisiace služby zabezpečuje a chce zabezpečovať samo, prípadne inak, pretože sa im to oplatí viac.



Autori listu zároveň žiadajú ministerku školstva, vedy, výskumu a športu Martinu Lubyovú (nominantka SNS), aby sa s nimi stretla. Navrhujú, aby sa na stretnutí zúčastnili zástupcovia ministerstva školstva, akademickej obce, telekomunikačného trhu, združenia používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET), dotknutých škôl a odbornej verejnosti a združení.



Odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva pre TASR potvrdil, že sa otvoreným listom na ministerstve zaoberajú. "Verejná súťaž na projekt Edunet_Sk sa nachádza v štádiu po vyhodnotení ponúk a stanovení poradia uchádzačov, pričom z hľadiska právnej úpravy zákona o verejnom obstarávaní je jedným z možných krokov uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom SWAN, a. s.," uzavrel rezort školstva.