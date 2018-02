Železnice SR: Medzi P. Bystricou a Púchovom je obmedzená doprava

Cestujúci by mali počítať s tým, že počas dňa bude železničná premávka v tejto oblasti viackrát prerušovaná, aby mohla byť trať čo najskôr plne sprejazdnená.

Bratislava/Považská Bystrica 3. februára (TASR) - Železničná doprava v úseku medzi Považskou Bystricou a Púchovom je od sobotného rána obmedzená. Dôvodom je dopravná nehoda nákladného auta. Informovala o tom hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Martina Pavlíková.



Železničná doprava bola síce už na danom úseku obnovená, jazdí sa však len po II. traťovej koľaji a rýchlosť vlakov je obmedzená na desať kilometrov v okolí miesta havárie.



Cestujúci by však zároveň mali počítať s tým, že počas dňa bude železničná premávka v tejto oblasti viackrát prerušovaná, aby mohla byť trať čo najskôr plne sprejazdnená.



"Cestujúci musia počítať s meškaním vlakov na hlavnom ťahu Bratislava – Košice, ako aj v smere na Lúky pod Makytou do Českej republiky," priblížila Pavlíková s tým, že železnice sa za nepredvídané situácie ospravedlňujú a cestujúci verejnosť prosia o trpezlivosť a pochopenie.



K cestnej nehode nákladného auta došlo pri Milochove. Podľa doterajších informácií sa plne naložené auto so štrkom prevrátilo a zhruba z dvojmetrovej výšky spadlo na železničnú trať vedľa cesty. Vodič utrpel zranenia a bol prevezený do nemocnice. Štrk sa vysypal na železničnú trať, čo si vyžiadalo stopnutie železničnej dopravy do 09.35 h.



Preprava cestujúcich bola zabezpečená náhradnou autobusovou dopravou. Príčiny havárie auta sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania.