Zeman Kiskovi počas rozlúčkovej návštevy: Budeš mi chýbať, Andrej

Lány 30. mája (TASR) - Slovenský prezident Andrej Kiska absolvoval vo štvrtok na zámku v stredočeských Lánoch schôdzku s prezidentom ČR Milošom Zemanom. Do Lánov Kiska pricestoval v rámci rozlúčkovej návštevy Česka pred koncom svojho mandátu, informoval spravodajský server Novinky.cz.



"Budeš mi chýbať, Andrej," rozlúčil sa Zeman s Kiskom. Zdôraznil pritom, že aj napriek občasným názorovým rozdielom si s dosluhujúcim slovenským prezidentom dôverovali a nevystupovali proti sebe.



Kiska po stretnutí ocenil vzájomné vzťahy oboch krajín a pripomenul, že Miloš Zeman sa už čoskoro bude môcť zoznámiť s jeho nástupkyňou Zuzanou Čaputovou, ktorá sa stane prezidentkou SR oficiálne 15. júna. Jej prvá zahraničná cesta, ktorá sa uskutoční už 20. júna, totiž povedie do ČR.



Zeman a Kiska počas schôdzky v Lánoch spoločne podporili snahy neúspešného kandidáta na prezidenta SR Maroša Šefčoviča o uplatnenie sa v niektorej z vrcholných funkcií v rámci nových štruktúr EÚ, uviedla televízia ČT24.



Kiska a Zeman absolvovali dopoludnia v Lánoch, tradičnom sídle českých, respektíve československých prezidentov, súkromné stretnutie a tlačovú konferenciu. Popoludní ich čaká prehliadka lánskej zvernice, ktorú začnú pri pamätnom kameni prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka.



Kiska dodržal tradíciu, podľa ktorej prvá aj posledná zahraničná cesta prezidentov ČR a SR mieri do druhej z nástupníckych krajín bývalého Československa.



Slovenský prezident už v apríli a máji absolvoval rozlúčkové cesty do Poľska a Maďarska.