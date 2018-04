KALAVSKÁ: Zháňať podpisy od pacientov NOÚ nebolo v poriadku

Ministerka zdravotníctva neodpovedala novinárom na otázku, či je v hre meno bývalého šéfa NOÚ a onkológa pracujúceho v ústave Jozefa Dolinského.

Bratislava 20. apríla (TASR) - Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) nateraz nebude prezrádzať meno človeka, ktorý od 1. mája dočasne povedie Národný onkologický ústav (NOÚ) v Bratislave.



Verejnosť však uisťuje, že to bude "morálne zdatný odborník z NOÚ, ktorý bude akceptovaný aj zamestnancami onkologického ústavu". Súčasný šéf NOÚ Jozef Valocký končí vo funkcii 30. apríla, rezort potrebuje vedením ústavu niekoho poveriť do doby, kedy budú známe výsledky oficiálného výberového konania.



Kalavská neodpovedala novinárom na otázku, či je v hre meno bývalého šéfa NOÚ a onkológa pracujúceho v ústave Jozefa Dolinského, časť zamestnancov i pacientov si ho za dočasného šéfa želá. Uviedli to v otvorenom liste adresovanom ministerke. Novinári sa Kalavskej pýtali aj na to, či je v hre i meno ekonomického riaditeľa NOÚ Tomáša Alschera. Odpovedala, "že to môže byť jeden z kandidátov, keďže je zamestnancom NOÚ".



Ministerke sa nepáči, že pod otvorený list hľadali zamestnanci ústavu aj podpisy pacientov. "Nie je to v poriadku. Predstavte si, že máte rakovinu a čakáte na chemoterapiu a príde za vami niekto, či ste s tým okej, aby tu niekto viedol NOÚ," vysvetlila Kalavská po piatkovom rokovaní vlády s tým, že si váži názor pacienta, ale téma o vedení nemocnice je podľa nej "tak vysoko špecifická vec, že nevie, či je zrovna toto otázka na pacienta".



NOÚ tvrdí, že otvorený list podpísal "iba zlomok zamestnancov, veľkú časť podpisov tvoria pacienti, návštevníci NOÚ, ale aj známi Jozefa Dolinského". Súčasné vedenie vidí za otvoreným listom "individuálne záujmy s cieľom osobného prospechu a s tým spojenú aktivitu pána Dolinského". "Nechceme, aby sa pacient stal rukojemníkom," povedala vo štvrtok (19.4.) hovorkyňa NOÚ Martina Šoltésová. Zopakovala, že NOÚ poskytuje na väčšine svojich pracovísk liečbu pre onkologických pacientov v štandardnom režime, dočasné obmedzenia sú len na oddeleniach chirurgickej onkológie, kde sa eviduje nárast čakacej doby u pacientov čakajúcich na závažnejšie chirurgické zákroky.



Valocký končí v NOÚ koncom apríla. Počas jeho pôsobenia sa mu v onkologickom ústave búril personál, sťažoval sa na odliv odborníkov a dlhé čakacie lehoty na operácie. NOÚ potvrdil, že chýbajú sestry, poukázal však, že odídených lekárov adekvátne nahradil. Vedenie ústavu však odmietlo, že by v NOÚ boli pacienti ohrození na zdraví. Valocký z funkcie podľa jeho slov odišiel pre upokojenie situácie.



MZ potvrdilo, že chýbajúci personál sa v NOÚ hľadá, rezort chce s tým vedeniu pomôcť cez Úrad pre riadenie podriadených organizácií na MZ.