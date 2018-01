Žiaci s mentálnym postihnutím môžu štartovať na športových olympiádach

Cieľom podujatia je, aby okrem zdravých detí i tie s mentálnym postihnutím športovali, zabávali sa a pri tom sa aj spoznávali.

Bratislava 29. januára (TASR) – Deti s mentálnym postihnutím sa môžu počas školského roka zúčastniť na špeciálnych športových olympiádach. Cieľom podujatia je, aby okrem zdravých detí i tie s mentálnym postihnutím športovali, zabávali sa a pri tom sa aj spoznávali.



Do programu sa dá zapojiť na rôznych úrovniach, či už v rámci rodiny, komunity, alebo školy. Cvičiaci program učí základné športové zručnosti, ako je beh, kopanie a hádzanie. "Šport je podľa nás najlepšia a najkrajšia forma inklúzie, lebo chuť víťaziť máme všetci rovnakú. Program Mladí športovci preto pomáha deťom s mentálnym postihnutím, aby získali sebavedomie a našli si cestu k pohybovým aktivitám," povedala prezidentka Špeciálnych olympiád Slovensko Eva Lysičanová. V praxi to znamená, že deti sa zoznamujú s rôznymi cvikmi, môžu sa spoločne hrať, dozvedieť sa o sebe, ale aj o druhých. "Cviky sú prispôsobené na základe dlhoročných medzinárodných skúseností. Deti cvičením odhalia, aké majú predispozície, v čom sa im darí a to im pomôže nájsť si vhodný šport, ktorému by sa mohli venovať v budúcnosti," doplnila Lysičanová.



Prostredníctvom príučky aktivít sa do programu v tomto školskom roku zapojili žiaci deviatich špeciálnych a základných škôl na Slovensku – v Bytči, Dubnici nad Váhom, Nitre, Považskej Bystrici, Pezinku, Púchove, Rožňave, Starej Ľubovni a Šamoríne. "Všetko, čo našim žiakom prináša radosť a čo dokáže rozvíjať ich schopnosti vítame. Je to dôležité pre ich ďalší život a rozvoj. Pre deti s mentálnym postihnutím je veľkým prínosom, ak majú motorické aktivity, lebo keď vyrastú, budú schopnejšie zvládať oveľa náročnejšie úlohy," povedala zástupkyňa riaditeľky Spojenej školy Pezinok Romana Miškovská s tým, že šport je výnimočný v tom, že okrem toho, že spája i búra bariéry.