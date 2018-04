Žiaci s vyučovacím jazykom maďarským budú písať testy zo slovenčiny

Testy budú po novom overovať komunikačné kompetencie ako počúvanie s porozumením, gramatika a čítanie s porozumením.

Bratislava 9. apríla (TASR) - Tretiaci na stredných školách a žiaci ôsmeho ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským sa v najbližších dňoch zapoja do generálnej skúšky inovovaných testov zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Súčasťou nového typu testov je samostatná oblasť počúvanie s porozumením. Informovalo o tom uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR na svojom webe.



"Približne 1020 žiakov tretieho ročníka z 34 gymnázií a stredných odborných škôl s vyučovacím jazykom maďarským využije ponuku Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a zapojí sa do generálnej skúšky z inovovaných testov zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry," uviedol rezort školstva. Generálna skúška sa uskutoční v utorok (10.4.).



Testy budú po novom overovať komunikačné kompetencie ako počúvanie s porozumením, gramatika a čítanie s porozumením. "V rámci počúvania s porozumením, kde bude k dispozícii aj zvuková nahrávka, sa bude overovať, ako efektívne vedia žiaci počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh v teste," priblížilo MŠVVŠ.



Podobné kompetencie NÚCEM overuje aj pri testovaní cudzích jazykov. Keďže budúcoroční maturanti na školách s vyučovacím jazykom maďarským už budú externú časť maturitnej skúšky riešiť na základe podobného typu testov, do generálnej skúšky sa zapájajú so zámerom vyskúšať si túto zmenu.



Do tohto druhu testovania sa na 65 základných školách s vyučovacím jazykom maďarským zapojí približne 1240 ôsmakov. Testy budú písať 18. apríla. Počas 70 minút budú riešiť 30 úloh, ktoré budú zamerané na overovanie počúvania a čítania s porozumením, jazykovej komunikácie a literárnej komunikácie. Súčasťou testov sú aj zvukové nahrávky k časti počúvanie s porozumením. V testoch sa kladie dôraz na overenie úrovne komunikačných kompetencií žiakov zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry.



NÚCEM dodá zapojeným stredným školám výsledky ich žiakov 18. júna a na základné školy budú výsledky žiakov doručené do 14. júna.