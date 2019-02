Žiaci zdravotníckych škôl môžu vyhrať virtuálnu učebňu anatómie

V troch kolách súťaže posúdi prihlásené videoprezentácie nielen odborná porota zložená zo zástupcov organizátora a partnerov súťaže, ale aj verejnosť v online hlasovaní.

Bratislava 13. februára (TARS) - Študenti zdravotníckych odborov sa môžu zapojiť do súťaže o virtuálnu anatomickú učebňu. Školu stačí zaregistrovať a natočiť videoprezenátiu. Termín je do 10. marca. Virtuálna učebňa im umožní študovať anatómiu ľudského tela v 3D.



„Žiaci konečne uvidia, ako ľudský organizmus vyzerá v troch dimenziách, lebo doteraz sa to učili prevažne z obrázkov v učebniciach a učivo tak pochopia oveľa lepšie a rýchlejšie. Aplikácia navyše obsahuje aj prvky gamifikácie. Študenti si tak môžu napríklad hravou a interaktívnou formou otestovať, či poznajú ten ktorý sval,“ vysvetľuje Tomáš Brngál, ktorý spolu s Milošom Svrčekom aplikáciu vytvorili.



Podľa organizátorov súťaže je anatómia jedným z najnáročnejších predmetov, považujú ho však za nosný predmet vo všetkých zdravotníckych študijných odboroch. Virtuálna učebňa podľa nich predstavuje pre študentov nenáročný spôsob, ako získavať poznatky formou hry a osvojiť si ich jednoduchšie a rýchlejšie už na hodine. Ozrejmili, že aplikácia obsahuje všetky zložky ľudského tela, teda svaly a kosti, cievy, nervy, orgány či jednotlivé sústavy.



V troch kolách súťaže posúdi prihlásené videoprezentácie nielen odborná porota zložená zo zástupcov organizátora a partnerov súťaže, ale aj verejnosť v online hlasovaní. Do finále postúpi päť najúspešnejších škôl. Víťaz by mal byť známy začiatkom apríla.



Ako informovali, momentálne sú na Slovensku zriadené tri virtuálne anatomické učebne (VAU). V decembri 2016 vznikla prvá, a to pre študentov medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Koncom roka 2017 pribudli VAU učebne na dvoch stredných zdravotníckych školách, teda v Michalovciach a Bratislave na Strečnianskej ulici.



Súťaž organizuje Svet zdravia, Samsung Electronics a Virtual Medicine. Víťazná škola podľa slov Brngála získa vybavenie pozostávajúce zo 16 setov pre virtuálnu realitu, 65-palcovú obrazovku a licenciu na aplikáciu Human Anatomy VR pre stredné školy. Cieľom súťaže je nasadiť inovatívne technológie do procesu výučby a ukázať ich prínos. Organizátori chcú prispieť k zvýšeniu kvality prípravy študentov, ale aj k zvýšeniu atraktivity samotného štúdia.