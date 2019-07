Žiaden zázračný produkt na chudnutie neexistuje, hovorí odborníčka

Veľmi účinný je kapsaicín prítomný v štipľavej paprike, najvýraznejšie v čili papričkách, priblížila Béderová.

Bratislava 27. júla (TASR) - Neexistuje žiaden zázračný produkt, ktorý by spaľoval tuky a mal výrazný redukčný efekt. Tvrdí to vedúca Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava Alžbeta Béderová. Pripomína však, že niektoré potraviny a koreniny obsahujú látky, ktoré proces trávenia môžu zlepšiť.



"Nevyhnutná je pohybová aktivita a disciplína v stravovaní. Základom optimálneho metabolizmu je pestrá strava, dostatok psychickej a fyzickej aktivity, primeraný príjem kaloriferných ochranných živín a vlákniny," zdôraznila odborníčka.



Uviedla, že niektoré potraviny a koreniny obsahujú látky, ktoré zlepšujú proces trávenia, urýchľujú metabolizmus, hlavne tukov, a preto sa označujú ako spaľovače tukov. Takéto účinky majú podľa jej slov napríklad koreniny a látky prítomné v ovocí a zelenine. "Veľmi účinný je kapsaicín prítomný v štipľavej paprike, najvýraznejšie v čili papričkách. Okrem stimulácie metabolizmu podporuje krvný obeh, chráni pred infekciami, upravuje hladinu cukru a najnovšie je potvrdené, že dokáže zabíjať rakovinové bunky," priblížila Béderová.



Odporúča tiež konzumovať zázvor, ktorý obsahuje éterické oleje, cesnak a cibuľu pre alicín, citrón pre kyselinu citrónovú a grep pre horčiny či ananás pre obsah enzýmu bromelín. "Tieto látky okrem iných významných pozitív stimulujú metabolizmus tukov a znižujú ich hladinu," vysvetlila.



Brokolica, huby, ustrice, krevety zasa obsahujú chróm, ktorý reguluje hladinu cukru v krvi, a tak tlmí chuť na sladké. V neposlednom rade odporúča pridať do jedálnička jablčný ocot, ktorý podporuje metabolizmus a imunitný systém. „Losos je zasa bohatý na jód, potrebný na tvorbu hormónov štítnej žľazy a zrýchľuje metabolické pochody. Zelený čaj má antioxidačné účinky a tiež urýchľuje metabolizmus,“ uzatvorila.