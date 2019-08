Žiadosť o zvolanie mimoriadneho školského výboru Ľ. Petrák nemá

Petrák poznamenal, že už komunikoval s kolegami, že bod týkajúci sa počtov asistentov učiteľov zaradia na riadnu septembrovú schôdzu školského výboru.

Bratislava 13. augusta (TASR) - Termín mimoriadneho výboru Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zatiaľ nie je známy. Ako TASR potvrdil predseda výboru Ľubomír Petrák (Smer-SD), žiadosť o jeho zvolanie nemá a je to pre neho novinka. Poslanec NR SR Branislav Gröhling (SaS) avizoval, že chce iniciovať jeho mimoriadne zvolanie. Dôvodom podľa neho je nedostatok asistentov učiteľov a ich rozdelenie.



Gröhling poznamenal, že o žiadosti zvolať mimoriadny školský parlamentný výbor už informoval jeho predsedu. "Na to ale potrebujeme informácie od ministerstva školstva. Bola zaslaná žiadosť o doplnenie všetkých informácií, o spresnenie stavov, metodiku priraďovania asistentov a podobne. Následne by sa mal určiť termín výboru," vysvetlil opozičný poslanec.



Podľa Gröhlinga na september tohto roka žiadali školy úväzky na 6292 asistentov učiteľa. Ministerstvo školstva pridelilo financie na 2380 úväzkov. "Znamená to, že pokrylo 37,8 percenta zo žiadaných úväzkov, pričom minulý rok to bolo 41 percenta," uviedol opozičný poslanec.



Rezort školstva v ostatných dňoch čelil kritike, že znížil počet asistentov učiteľov v špeciálnych školách. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre TASR uviedlo, že "špeciálne školy neprídu o financie určené na asistentov učiteľa, okrem toho rezort školstva žiadnych asistentov ani neodoberá, naopak, ich kapacity budú posilnené". Na problém s asistentmi učiteľov poukázali viacerí poslanci NR SR, ale aj Slovenská komora učiteľov.



"Špeciálne školy sú našou prioritou, rovnako ako aj iné kategórie škôl. Preto by som chcela všetkých ubezpečiť, že proces prideľovania asistentov pre školy ešte nie je ukončený a že žiadna zo škôl, ani špeciálne, ani bežné základné školy od septembra nebudú mať menší počet asistentov než ten, na ktorý sú zvyknutí z minulého školského roka," povedala v piatok (9. augusta) ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).