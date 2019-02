Žiadostí o preplatenie liekov na výnimku pribúda, upozornila VšZP

VšZP uvažuje o tom, že jedným z kritérií na schválenie výnimky bude, že pacient absolvoval preventívnu prehliadku.

Bratislava 22. februára (TASR) – Žiadostí o preplatenie liekov na výnimku v štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) pribúda. V súčasnosti má viac ako 7000 žiadostí, úhrada výnimkových liekov bola vlani okolo 35 miliónov eur. Do budúcna VšZP očakáva, že takýto trend bude mať stúpajúcu tendenciu, hlavne v portfóliu cytostatík. V piatok to uviedla generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková.



"Zaznamenávame nárast liekov vo výnimkách. Je to z toho dôvodu, že nám vstúpili do systému kategorizácie práve lieky, ktoré sú na zriedkavé ochorenia...Lieky, ktoré boli aj v minulosti, aj teraz zostali vo výnimkách, pretože nedosahovali ten parameter vstupu, čiže nespĺňali farmakoekonomiku," uviedla.



Zákon hovorí o tom, že lieky na výnimku poisťovňa môže, ale nemusí schváliť. Ako Hlinková podotkla, často dochádza ku kolízii s tým, že poisťovňa potrebuje odkomunikovať inklúzne a exklúzne kritériá, dohodnúť sa s výrobcom na cene a odkomunikovať ich s odborníkmi. Z tohto dôvodu potrebuje zdravotná poisťovňa viac času na rozhodnutie, či liek schváli.



VšZP uvažuje o tom, že jedným z kritérií na schválenie výnimky bude, že pacient absolvoval preventívnu prehliadku. Uvažujú tak v prípade troch diagnóz – kolorektálneho karcinómu, rakoviny krčka maternice a rakoviny prsníka.



"Pri posudzovaní sa pridržiavame platnej legislatívy, ktorá upravuje možnosť zdravotnej poisťovne uhradiť liek, ktorý nie je štandardne hradený z verejného zdravotného poistenia. Každú žiadosť posudzujeme prísne individuálne. Stanovisko k úhrade podávame písomne zväčša do 30 dní od prijatia žiadosti. Úspešnosť liečby vyhodnocujeme porovnávaním s výsledkami klinických štúdií, ktoré boli podkladom pre registráciu lieku," reagoval na tému PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepiansky.



Pri posudzovaní žiadostí sa podľa jeho slov zohľadňuje aj doposiaľ absolvovaná liečba, či boli vyčerpané všetky ostatné možnosti liečby hradenej z verejného zdravotného poistenia a či ide pre pacienta o jedinú terapeutickú alternatívu.



Union zdravotná poisťovňa postupuje pri úhrade liekov striktne v zmysle platnej legislatívy. "Ošetrujúci lekár sa v súčasnom právnom stave môže odvolať voči rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o výnimku. Toto odvolanie posudzuje komisia revíznych lekárov zdravotnej poisťovne," reagovala zdravotná poisťovňa.



V prípade liekov na výnimku nejde o bežné lieky, ale o tie, ktoré nesplnia podmienky vstupu do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia, prípadne výrobcovia o vstup nepožiadajú. Často ide o drahú inovatívnu liečbu rakoviny, neurologických, kardiovaskulárnych i zriedkavých ochorení.