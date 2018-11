Žiga: Post ministra financií by som odmietol, nie je to však aktuálne

Táto otázka však podľa neho nie je aktuálna.

Bratislava 4. novembra (TASR) - Ak by minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) dostal po prípadnom odchode Petra Kažimíra (Smer-SD) do Národnej banky Slovenska ponuku stať sa ministrom financií, odmietol by ju. Povedal to v diskusii TV Markíza Na telo. Táto otázka však podľa neho nie je aktuálna.



"Guvernér národnej banky je pán Makúch, minister financií je pán Kažimír. Ja som minister hospodárstva, páči sa mi tam a chcel by som tam ostať do konca volebného obdobia," vyhlásil Žiga.