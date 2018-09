Žiga:V Smere hovoríme aj o podpore občianskeho kandidáta na prezidenta

Richard Raši potvrdil diskusiu o viacerých menách, svoje však medzi ne nezaraďuje.

Bratislava 26. septembra (TASR) – Na definitívne rozhodnutie o tom, za kým bude stáť strana Smer-SD v prezidentských voľbách, je ešte dosť času. Médiám to zhodne povedali podpredsedovia Smeru – minister hospodárstva Peter Žiga a vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši. Žiga konkrétnejšie naznačil aspoň to, že strana napokon nemusí postaviť vlastného kandidáta.



"Je viacero možností, o všetkých sa vedie diskusia a tá ešte nebola ukončená," referoval o rozhovoroch, pri ktorých sa má spomínať i podpora iného kandidáta. Či to môže byť aj niekto z kandidátov koaličných partnerov, Žiga nevylúčil, osobne však za reálnejšiu možnosť považuje buď postavenie vlastného nominanta Smeru, alebo podporu niektorého z občianskych kandidátov. Nič bližšie nepovedal. „Mediálne špekulácie, ktoré by nasledovali, by mohli mať vplyv aj na samotné rozhodnutie samotného kandidáta,“ argumentoval.



Raši potvrdil diskusiu o viacerých menách, svoje však medzi ne nezaraďuje. „Nebol som pri žiadnej diskusii, pri ktorej by sa spomínalo moje meno,“ zdôraznil. Vyhlásil, že sa sústreďuje na povinnosti a úlohy na súčasnom poste vicepremiéra pre investície a informatizáciu. Zopakoval zároveň, že ideálnym kandidátom na prezidenta by bol šéf diplomacie Miroslav Lajčák. „Pokiaľ by sa rozhodol, spĺňal by všetky kritériá, ktoré by mal mať prezident SR,“ uviedol Raši.



Podobne zmýšľa aj predseda vlády Peter Pellegrini. Svoju kandidatúru premiér v stredu po rokovaní vlády opätovne odmietol. Chce dokončiť volebné obdobie ako predseda vlády, na tomto poste vidí väčšie možnosti pomáhať ľuďom. Funkcia prezidenta má pre neho skôr diplomatický ako exekutívny potenciál.