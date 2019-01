Zima dá imunitnému systému zabrať, posilnia ho vitamíny aj spánok

Najdôležitejšou zásadou je podľa lekárky príjem vitamínov, a to predovšetkým vitamínov C, A a E. Tie sú obsiahnuté v potravinách ako mrkva, sladké zemiaky, citrusové ovocie, brokolica, špenát, orechy.

Bratislava 16. januára (TASR) - S príchodom zimných mesiacov stúpa počet vírusových či bakteriálnych ochorení, proti ktorým oslabený imunitný systém nemusí dostatočne bojovať. Ako pre TASR uviedla lekárka z Polikliniky J. Jonáša v Bratislave Mária Stankovská, za oslabenie ľudskej obranyschopnosti môžu byť zodpovedné stresové situácie, fajčenie, alkohol, nedostatočný príjem vitamínov, nedostatok spánku, nesprávne obliekanie, ale aj podcenená osobná hygiena.



Najdôležitejšou zásadou je podľa lekárky príjem vitamínov, a to predovšetkým vitamínov C, A a E. Tie sú obsiahnuté v potravinách ako mrkva, sladké zemiaky, citrusové ovocie, brokolica, špenát, orechy. Rovnako dôležité sú aj antioxidanty nachádzajúce sa vo výrazne sfarbenom ovocí a zelenine, akými sú napríklad čučoriedky, avokádo, červená repa a pod.



Podstatnú rolu zohrávajú aj omega-3 a omega-6 nenasýtené mastné kyseliny. "Dôležitý je aj dostatočný pohyb, ideálne na čerstvom vzduchu. Podľa individuálnych možností každého človeka samozrejme, no minimálne niekoľkominútová prechádzka po vonku pôsobí pozitívne na imunitný systém," odporúča Stankovská.



Posilneniu imunity podľa lekárky pomôže aj úplné vylúčenie fajčenia a požívania alkoholických nápojov, ktoré výrazným spôsobom znižujú jej funkciu. Naopak, žiaduci je vyšší príjem tekutín ako čistá voda alebo čaj.



Netreba zabúdať ani na vhodné obliekanie do chladného počasia, ktoré ľudia často podceňujú a privodzujú si tak zbytočne rôzne ochorenia. "Najviac tepla uniká človeku cez hlavu a ruky. Tie by mali byť preto v chladnom počasí zakryté," mieni Stankovská.



V neposlednom rade je podľa lekárky nevyhnutné dodržiavať správnu osobnú hygienu, najmä dôkladné umývanie rúk.