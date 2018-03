Vláda schválila svoje programové vyhlásenie

Prečítajte si:

Bratislava 22. marca (TASR) – Novovymenovaná vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD) schválila vo štvrtok svoje programové vyhlásenie. Stotožnila sa pritom s programom doterajšej vlády Roberta Fica (Smer-SD), ktorá skončila predčasne po vládnej kríze vyvolanej vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Dokument schválila vláda s pripomienkami.Ministri sa uzniesli, že budú plynule pokračovať v plnení programového vyhlásenia, ktoré schválila predošlá vláda 26. apríla 2016. Má sa tým zachovať kontinuita v napĺňaní programových cieľov dohodnutých koaličnými partnermi. V úvode schváleného programového vyhlásenia zaujala vláda postoj k aktuálnej spoločenskej a politickej situácii a naznačila východiská. Zadeklarovala verejnosti vôľu venovať pozornosť životnej realite ľudí a nie politickej polarizácii a rozdeľovaniu spoločnosti.vysvetlil novinárom pri príchode na prvé rokovanie kabinetu premiér Pellegrini.Požiadal verejnosť, aby rešpektovala, že dokument vyzerá rovnako ako programové vyhlásenie doterajšej vlády. V opačnom prípade by vláda podľa premiéra strácala čas jeho aktualizovaním o pasáže, ktoré sú už splnené alebo neaktuálne.vysvetlil Pellegrini.Ďalšie napĺňanie predstavy o Slovensku ako úspešnom projekte si podľa programového vyhlásenia vyžaduje adekvátnu sebareflexiu zo strany politickej sféry a orgánov verejnej moci. Sebareflexia je zároveň nevyhnutnosťou pre prehĺbenie dôvery v demokratické inštitúcie, konštatuje kabinet v dokumente s tým, že veľký počet otázok nastolený verejnosťou v ostatných týždňoch nepatrí len do pôsobnosti vlády ako vrcholného orgánu výkonnej moci, ale aj iných orgánov verejnej moci.Východisko pre činnosť novej vlády predstavuje rámec stabilného rozvoja spoločnosti Slovenskej republiky s pružným reagovaním na príležitosti a hrozby vonkajšieho prostredia, s cieľom zabezpečiť hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj Slovenska a prehĺbiť spoločenskú súdržnosť, znížiť regionálne rozdiely, posilniť aktívnu úlohu štátu a boj proti korupcii pri zvýšení kvality služieb verejného sektora poskytovaných občanom.O dôveru v Národnej rade SR sa nová vláda bude uchádzať s cieľmi posilniť spoločenskú a politickú stabilitu, pružne reagovať na príležitosti a negatíva vonkajšieho prostredia, plynule pokračovať v podpore hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja krajiny, prehĺbiť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť Slovenska a posilniť úlohu štátu a ochranu verejného záujmu.Kabinet predstaví programové vyhlásenie Národnej rade SR a požiada ju o dôveru. Schôdza by sa mala začať v piatok 23. marca. Prezident SR Andrej Kiska vymenoval vo štvrtok nového predsedu vlády, predsedom ktorej sa stal Peter Pellegrini. Následne vymenoval aj ostatných členov kabinetu. Výmenu vlády si vyžiadala vládna kríza, ktorá nastala po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice a po ďalších okolnostiach vrátane informácií o údajných prepojeniach vládnych politikov na kalábrijskú mafiu, o čom písal Kuciak.