Zmeko: S náčelníkmi generálnych štábov sme otvorili dve nové témy

Halič 25. septembra (TASR) – Spolupráca špeciálnych síl a spolupráca v oblasti vojenského zdravotníctva boli dve nové témy, ktorými sa na utorkovom rokovaní v Haliči v okrese Lučenec zaoberali náčelníci generálnych štábov (GŠ) skupiny V4. Po rokovaní o tom informoval náčelník GŠ Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko.



„Spolupráca pri príprave tohto špecializovaného personálu, ako aj rozvoj špeciálnych síl, patrí medzi dôležité úlohy v súčasnom dynamicky sa meniacom bezpečnostnom prostredí, s presahom na nasadenie v prospech civilného obyvateľstva aj v čase mieru,“ podotkol Zmeko s tým, že obe aktivity sa stretli s pozitívnym ohlasom u všetkých kolegov. „Uistil som ich, že do skončenia nášho predsedníctva budú hlbšie rozpracované,“ dodal.



Obsahom rokovania náčelníkov boli podľa neho tiež spoločné výcvikové aktivity, vzdelávanie vojakov či zhodnotenie stavu prípravy spoločnej bojovej skupiny Európskej únie krajín V4, ktorej pohotovosť sa začne 1. júla budúceho roka. „Budeme mať šesťmesačnú pohotovosť do konca roka. Pre našich vojakov, ktorí sú tam vyčlenení do 300 osôb, to bude znamenať, že budú pripravení na nasadenie podľa požiadaviek EÚ,“ vysvetlil Zmeko.



Náčelník GŠ tiež informoval, že od svojho maďarského kolegu Ferenca Koroma prevzal predsedníctvo vojenského výboru V4 na tento a budúci rok. „Medzi priority sme zaradili koordináciu stanovísk a postojov krajín V4 na pôde Európskej únie i NATO, prípravu spomínanej bojovej skupiny, ako aj podporu spoločným cvičeniam, výcviku a rozvoju vzdelania i špecifických spôsobilostí,“ dodal.