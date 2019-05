Zmeny Mosta-Híd k hraniu cudzej hymny plénum prerokuje zrýchlene

Most-Híd chce svojou novelou dosiahnuť, aby ľudia a právnické osoby naďalej mohli hrať a spievať hymnu iného štátu.

Bratislava 10. mája (TASR) - Novelu zákona o štátnych symboloch, ktorou chce Most-Híd upraviť zmeny z dielne SNS týkajúce sa hrania cudzej štátnej hymny, prerokuje parlament v zrýchlenom režime. Rozhodli o tom poslanci v piatkovom hlasovaní.



Most-Híd chce svojou novelou dosiahnuť, aby ľudia a právnické osoby naďalej mohli hrať a spievať hymnu iného štátu. Strana právnou normou reaguje na novelu SNS, ktorú plénum opätovne schválilo napriek nesúhlasu prezidenta SR Andreja Kisku aj opozície.



"Dôvodom na skrátené legislatívne konanie o uvedenom poslaneckom návrhu zákona je ochrana základných práv a slobôd – v tomto prípade slobody prejavu, pretože doterajšia právna úprava, ako aj novelizácia zákona o štátnych symboloch, vykonaná zákonom z 27. marca 2019, nejednoznačným spôsobom upravuje hranie a spievanie štátnej hymny iného štátu a v spojitosti s ukladaním sankcií za porušenie zákona o štátnych symboloch v tejto časti," odôvodňuje ministerstvo spravodlivosti.



Podľa rokovacieho poriadku NR SR môže parlament na návrh vlády za mimoriadnych okolností rozhodovať o zákone v skrátenom legislatívnom konaní. A to vtedy, "keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody".



Podľa novely poslancov Mosta-Híd má zákon naďalej hovoriť, že slovenská štátna hymna sa hrá alebo spieva pri príležitosti štátnych sviatkov, pamätných dní, výročí a pri iných významných príležitostiach celoštátneho alebo miestneho charakteru. Tiež to, že štátna hymna iného štátu sa hrá, ak je prítomná jeho oficiálna delegácia. Týmto však podľa návrhu Mosta-Híd nemá byť dotknuté "právo fyzických osôb a právnických osôb hrať alebo spievať štátnu hymnu iného štátu". Zákon sa mení aj v otázke pokút.



Predseda mimoparlamentnej Strany maďarskej komunity (SMK) József Menyhárt očakáva rovnocenný a rovnoprávny vzťah medzi národmi. Ako doplnil, výsledkom plánovaného "znovunovelizovania" zákona však nebude vytvorenie rovnoprávneho stavu. "Preto považujeme za nevyhnutné urobiť ďalšie kroky v záujme slobodného používania národných symbolov," povedal Menyhárt. Podľa nich by sa mala vyriešiť aj otázka používania národnej vlaky, a vo všeobecnosti aj otázka používania symbolov národnostných menšín. V tejto súvislosti SMK iniciovala petíciu, aby všetky zákazy vo veci používania národných symbolov menšín boli zrušené, a tieto otázky boli riešené komplexne.