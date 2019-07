ZMOS predstavilo ďalšie tri príklady dobrej praxe

Jedným z uverejnených projektov je využívanie zrážkovej dažďovej vodu zo strechy obecného úradu, ktorú v Margecanoch v okrese Gelnica zachytávajú do zberných zásobníkov a jazierok.

Margecany 3. júla (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) predstavilo ďalšie príklady dobrej praxe. Na stredajšej tlačovej konferencii v Margecanoch informovalo o projektoch využitia dažďovej vody, úspešného domova pre seniorov a parku s miniatúrami historických pamiatok.



Jedným z uverejnených projektov je využívanie zrážkovej dažďovej vodu zo strechy obecného úradu, ktorú v Margecanoch v okrese Gelnica zachytávajú do zberných zásobníkov a jazierok. Následne ju používajú na zavlažovanie trávnych porastov pomocou automatického závlahového systému v okolí obecného úradu, kde verejná zeleň počas dlhších období bez zrážok trpí nedostatkom vlahy. Podobnú schému využívajú aj prostredníctvom strechy tribúny na miestnom futbalovom ihrisku a v tamojšej základnej škole.



Starosta Margecian Igor Petrik hodnotí výsledky projektov pozitívne. „Každý vygeneroval aj to, že priestranstvo sa i zveľadilo - keď sa nádrž osadila, vytvorila sa zeleň sa inej úrovni, lebo to bolo na základe architektonického návrhu,“ povedal s tým, že to má aj edukačný význam. „Deti v škole vidia aj to, že voda neodteká do kanalizácie, ale do šachty,“ dodal. Podľa neho sa okrem iného tiež výrazne zlepšila kvalita trávnika na ihrisku.



ZMOS predstavil ako príklad dobrej praxe aj zariadenie sociálnych služieb obce Janova Lehota v okrese Žiar nad Hronom. Od roku 2003 sa jej okrem iného podarilo zrekonštruovať nevyužitý majetok, vytvoriť pracovné miesta v obci a ponúknuť inovatívny prístup k napĺňaniu obsahu sociálnych služieb.



Ako úspešný označili aj Park Mini Slovensko v Liptovskom Jáne v okrese Liptovský Mikuláš, ktorý bol pre prvých návštevníkov otvorený v júli 2016. Ide o miniatúry 18 historických pamiatok vyrobených z prírodných materiálov v mierke 1:25. Počas turistickej sezóny ho denne navštívi aj 300 turistov.



„Námety na príklady dobrej praxe pochádzajú zo slovenských miest a obcí z vlastnej analytickej činnosti národného projektu ModMUS. Rovnako sú vyhľadávané z podnetov, návrhov a informácií z médií,“ uvádza ZMOS.



Podľa predsedu združenia Branislava Trégera je v samosprávach veľmi veľa inšpirácie a dlhoročných užitočných riešení. Ako hovorí, tieto a ďalšie príklady dobrej praxe dokazujú, že má zmysel venovať pozornosť samosprávam a podeliť sa o inovatívne riešenia, ktoré umocnila aplikačná prax. Od začiatku roka hodnotili 11 projektov. „Veľmi ma prekvapila kreatívnosť ľudí, ktorí projekty podávali. Išlo o rozmanité portfólio. Bolo to od histórie, kultúry, vzdelávania, starostlivosti o seniorov a deti,“ dodal s tým, že niektoré z nich tieto oblasti prepájali aj s environmentalistikou.



Ďalšie príklady dobrej praxe budú predstavené o dva mesiace a vzídu z hodnotení členov hodnotiacej komisie.