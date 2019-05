Znamienka netreba podceňovať, cez týždeň ich skontrolujú odborníci

V prípade nálezu znamienka, ktoré mení svoju veľkosť, je priehľadné, viacfarebné či čierne, treba ihneď navštíviť lekára.

Bratislava 13. mája (TASR) - Slováci si aj v tomto roku môžu pri príležitosti Európskeho dňa melanómu (15. 5.) nechať bezplatne preventívne skontrolovať svoje znamienka. Slovensko sa tak po 16. raz zapojí do preventívno-osvetového projektu. Jeho cieľom je najmä šírenie osvety a povedomia o problematike melanómu a možnostiach predchádzania tomuto nebezpečnému ochoreniu. Znamienka sa budú kontrolovať vo väčšine dermatologických ambulancií od pondelka do 24. mája.



"Koža je najväčší ľudský orgán, ktorý máme každý deň na očiach. Napriek tomu ľudia stále podceňujú prípadné, čo i len drobné, zmeny na ich pokožke. Touto kampaňou chceme nielen informovať verejnosť o rizikách rakoviny kože, ale predovšetkým naučiť ju pravidelne navštevovať kožné ambulancie a absolvovať preventívne vyšetrenia," povedal prezident Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti Dušan Buchvald.



Melanóm je kožný nádor, ktorý vzniká z melanocytu. Podľa odborníkov je zákerný v tom, že je veľmi mnohotvárny. Môže mať rôzne farby – odtiene hnedej, čiernej, ako rastie, môže sa v ňom objaviť červená, biela i modrá. V prípade nálezu znamienka, ktoré mení svoju veľkosť, je priehľadné, viacfarebné či čierne, treba ihneď navštíviť lekára. Varovným znamením je aj to, ak znamienka zmenia farbu, povrch, hrúbku, svrbia, bolia či krvácajú. Problematické sú tiež rany, ktoré sa nezahoja počas troch týždňov.



"Len tretina melanómov vzniká z materského znamienka či iných pigmentových névov," vysvetlila onkodermatologička z Národného onkologického ústavu Desana Borecká. Melanóm môže vzniknúť aj na celkom zdravej koži. U mužov sa tento rýchlo metastázujúci nádor vyskytuje najčastejšie na chrbte, u žien na dolných končatinách, čiže na tzv. slnečných terasách ľudského tela. Melanóm sa však môže vyskytnúť aj na tých častiach kože, ktoré nie sú vystavované slnku.



Psychologička priznáva, že niektorí ľudia môžu mať z návštevy lekára obavy. "Skríning kože a kožných ochorení môže vyvolať istú mieru psychickej nepohody u človeka. Takisto ale môže takáto návšteva u dermatológa – vnímaná ako pozitívna skúsenosť, zanechať tento pozitívny pocit v človeku. Deň melanómu ponúka otvorenú náruč, doslova víta pacientov, pozýva ich k sebe na vyšetrenie. Toto je dôležitý moment, ktorý pomáha prekonať často prítomný strach alebo pocit, že budem lekára obťažovať svojím problémom," skonštatovala Silvia Schmidtmayerová, psychologička z občianskeho združenia Pacientov s dermatologickými malignitami.