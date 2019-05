Známky Čaputovej sa tlačia v Hradištku, pre mesto je to veľká udalosť

Tlačiareň v Hradištku používa oproti iným unikátnu technológiu, ktorá kombinuje tri odtiene čiernej farby.

Praha 23. mája (TASR) - Nové poštové známky s portrétom historicky prvej slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorej inaugurácia bude už o necelé štyri týždne, sa tlačia v Českej republike v meste Hradištko neďaleko Prahy. Podľa riaditeľa tlačiarne Jaroslava Štefka je to pre celé mesto veľká udalosť, ako uviedol portál Českej televízie (ČT).



"Podobná záležitosť sa tu nikdy nevyrábala," dodal Štefek.



Tlačiareň v Hradištku používa oproti iným unikátnu technológiu, ktorá kombinuje tri odtiene čiernej farby. "Vyzerá to, akoby to bola fotografia vyvolaná na fotografickom papieri, čo štandardnou technológiou ofsetu nie je možné dosiahnuť," vysvetlil pre ČT vedúci slovenskej poštovnej filatelistickej služby Martin Vančo.



Fotografiu pre známku, ktorá sa bude používať celé päťročné funkčné obdobie novej prezidentky, urobil partner Čaputovej, fotograf a hudobník Peter Konečný.



Oficiálny prezidentský portrét, ktorý bude visieť na stenách v školách či na úradoch, bude iný. Ten urobil fotograf Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) Pavel Neubauer, ktorý fotografoval aj predchádzajúcich slovenských prezidentov, doplnil portál spravodajskej televízie ČT24.



Inaugurácia Čaputovej, ktorá vystrieda vo funkcii Andreja Kisku, sa bude konať 15. júna. Jej prvá zahraničná cesta, päť dní po nástupe do prezidentského úradu, bude viesť už tradične do Česka.



Zatiaľ sa Zuzana Čaputová venuje zloženiu novej ochranky či tímu poradcov.