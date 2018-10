ZOJ: Vyjadrenie sudcu M. Radačovského vzbudzuje viaceré pochybnosti

Iniciatíva vo svojom vyhlásení zdôrazňuje, že s podobnými metódami nesúhlasí, keďže v obraze slovenského sudcu nemajú miesto.

Bratislava 27. októbra (TASR) - Počínanie, akým bolo piatkové (26.10.) vyjadrenie sudcu Miroslava Radačovského, ktorý rozhodoval v súdnom spore prezidenta Andreja Kisku, vzbudzuje pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti sudcu, ale taktiež o správnosti jeho rozhodnutia. Myslí si to sudcovská organizácia Sudcovia Za otvorenú justíciu (ZOJ).



Voči postupu kolegu sa preto iniciatíva ohradzuje. "Justičné ticho po takýchto škandalóznych vyjadreniach sudcu nielenže plodí ďalšie zlo a posmeľuje iných sudcov k takýmto praktikám, ale vrhá tiež zlé svetlo na všetkých slušných sudcov," uvádza iniciatíva vo svojom vyhlásení. Zdôrazňuje, že s podobnými metódami nesúhlasí, keďže v obraze slovenského sudcu nemajú miesto.



Prezident Kiska prehral spor o pozemky v katastri obce Veľký Slavkov, piatkový rozsudok nie je právoplatný. Rozhodnutie súdu prezident rešpektuje, ale slová sudcu o tom, že by sa mal vysťahovať zo Slovenska, ho prekvapili. Sudca rozhodujúci v majetkovom spore sa po rozhodnutí neobmedzil na vecné odôvodnenie svojho rozhodnutia, ale rozhodol sa dať prezidentovi aj rady, ako by si mal zariadiť ďalší profesionálny i súkromný život. Radačovský mal totiž hovoriť, že na jeho mieste by sa ako prezident vzdal funkcie a odišiel by zo štátu.



"Preto rozmýšľa (prezident, pozn. TASR), ako bude ďalej postupovať, vzhľadom na sudcovu zjavnú zaujatosť a nenávisť voči prezidentovi, ktorého nepochopiteľne napadol, čím poškodil aj rozhodnutie pozitívne pre rodinu pána Franca," reagoval poradca prezidenta pre komunikáciu Roman Krpelan. Vyjadrenie sudcu preskúma aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Posúdi, či jeho slová na adresu hlavy štátu nie sú dôvodom na podanie disciplinárneho návrhu.