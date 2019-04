Zomrela prvá interná televízna hlásateľka Blažena Kočtúchová

Do televízie sa B. Kočtúchová dostala po skúsenostiach v rozhlase.

Bratislava 12. apríla (TASR) - Vo veku nedožitých 86 rokov v piatok zomrela prvá interná televízna hlásateľka bratislavského štúdia Československej televízie Blažena Kočtúchová. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.



"Prácu a osobnosť Blaženy Kočtúchovej obdivovali nielen diváci, ale i televízni profesionáli. Aj preto ju dlhé roky označovali za prvú dámu televízie, kde pôsobila 33 rokov," priblížila Rusnáková. Do televízie sa Kočtúchová dostala po skúsenostiach v rozhlase. Podľa Rusnákovej si z neho priniesla kultivovaný prejav a výbornú slovenčinu a stala sa vzorom pre ďalšie generácie televíznych hlásateliek.



Kočtúchová za svoju prácu získala tiež ocenenie Zlatý krokodíl za prínos do televíznej tvorby a v roku 1968 sa dostala do hodnotenia pri udeľovaní cien v Barcelone za hlásateľský prínos. Bola tiež súčasťou rôznych náučných a publicistických programov.