Zsolt Simon by sa mal stať predsedom Maďarského fóra

Bratislava 18. mája (TASR) - Mimoparlamentná strana Maďarské fórum si bude na ustanovujúcom sneme v Bratislave voliť vedenie. O predsednícky post sa uchádza nezaradený poslanec Národnej rady Zsolt Simon, ktorý stranu založil.



"Budem sa uchádzať o post predsedu," povedal pre TASR s tým, že snem bude voliť aj zvyšok predsedníctva a ďalšie orgány strany. "Budeme tiež schvaľovať vnútorné predpisy," doplnil. Hovoriť majú aj o tom, ako viesť kampaň pred budúcoročnými parlamentnými voľbami a ako by mala vyzerať dlhodobá vízia strany.



Simon chce do politiky priviesť mladú generáciu politikov. On sám nie je politický nováčik, pôsobil v SMK, potom v Moste-Híd a bol ministrom pôdohospodárstva. Svoju kandidatúru do čela strany odôvodňuje dlhoročný politik tým, že niekto musí mladým a novým ukázať, ako by mali postupovať v politike.



"Moja úloha je v tom, aby som im vytvoril priestor na presadenie sa v politike. Ten, kto sa presadí, by mal nastúpiť na predsednícke miesto," doplnil.



Ministerstvo vnútra zaregistrovalo stranu Magyar Fórum – Maďarské fórum vo februári. "Naším cieľom je prispieť k zmene politickej orientácie Slovenska tak, aby tu nevládli korupcia, klientelizmus a fungoval právny štát," uviedol Simon vo februári.