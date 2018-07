Zsolt Simon avizuje vznik novej strany, chystá zber podpisov

Opozičný poslanec si myslí, že nová strana by mala potenciál pozbierať voličov, ktorí sa odvrátili od Mosta-Híd, ako aj maďarských nevoličov.

Bratislava 24. júla (TASR) - Nezaradený poslanec NR SR Zsolt Simon, ktorý po voľbách odišiel z Mosta-Híd na protest proti vstupu bugárovcov do koalície so Smerom-SD a SNS, avizuje vznik novej politickej strany. Potvrdil to pre TASR s tým, že podpisy potrebné na jej registráciu by chcel začať zbierať do dvoch či troch mesiacov.



"Most-Híd a voličské hlasy občanov maďarskej národnosti, ktoré boli tejto strane odovzdané, skončili v tejto koalícii. A s veľkou pravdepodobnosťou Most-Híd aj po ďalších voľbách opäť vytvorí vládu so Smerom-SD. Sú totiž tejto vláde zaviazaní," ozrejmil Simon s tým, že práve preto vidí potrebu vytvorenia subjektu, ktorý bude zastupovať Maďarov v parlamente tak, že hlasy pre túto stranu pomôžu k celkovej zmene politickej klímy na Slovensku.



Simon sa aktuálne stretáva s ľuďmi, ktorí sa mu ozvali po vzniku súčasnej koalície a aj po vražde Jána Kuciaka. "Obrátili sa na mňa s tým, že treba niečo robiť, lebo je evidentné, že SMK neprekročí päť percent. Treba vytvoriť niečo, čo zastúpi Maďarov v parlamente," povedal.



Opozičný poslanec si myslí, že nová strana by mala potenciál pozbierať voličov, ktorí sa odvrátili od Mosta-Híd, ako aj maďarských nevoličov. Zároveň si vie predstaviť nejakú formu spolupráce s SMK.