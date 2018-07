ZSSK: KDH si nepozrelo podklady v tendri

Kresťanskí demokrati uviedli, že ZSSK nakupuje zbytočne veľa zubačiek, keďže momentálne jazdia na trase zo Štrby na Štrbské Pleso dve vlakové súpravy a tretia je pripravená v zálohe.

Bratislava 23. júla (TASR) - Nové zubačky, ktoré chce kúpiť Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), budú jazdiť až do Popradu a nahradia a doplnia súčasných 18 vlakov vo Vysokých Tatrách. Pre TASR to uviedol hovorca ZSSK Tomáš Kováč, čím reagoval na pondelkovú kritiku tohto tendra predstaviteľmi mimoparlamentného hnutia KDH.



Kresťanskí demokrati totiž okrem iného uviedli, že ZSSK nakupuje zbytočne veľa zubačiek, keďže momentálne jazdia na trase zo Štrby na Štrbské Pleso dve vlakové súpravy a tretia je pripravená v zálohe. V práve prebiehajúcom tendri však podľa KDH ide ZSSK kúpiť šesť nových zubačiek.



ZSSK však reagovala s tým, že členovia KDH si nepozreli súťažné podklady ani nedávno medializované informácie k plánovanému nákupu nových vlakov pre Tatry. "Je všeobecne známym faktom, že doprava v Tatrách dlhodobo trpí nedostatkom kapacít a prestarnutým vozňovým parkom, pričom ZSSK jazdí v sezóne bez záloh," zdôraznil Kováč.



Toto je podľa neho neakceptovateľné operatívne a dopravné riziko a neprimerané riešenie, keďže oproti roku 2014 je na tatranských tratiach ročne prepravených o 35 % viac cestujúcich. "Strategickým zámerom ZSSK je doplniť tatranskú flotilu o päť nových hybridných vlakov a jeden multifunkčný rušeň, ktoré nahradia súčasné zubačky," opísal hovorca.



Nové vlaky podľa jeho slov zároveň doplnia dnešnú flotilu 18 vlakov, teda troch zubačiek a 15 vlakov Tatranských elektrických železníc na finálny počet 20 kusov. Tie budú musieť zvládnuť kapacitné potreby na ďalšie roky.



"Podotýkame, že terajšie zubačky majú 48 rokov, do prevádzky boli dané v roku 1970. Dnešná flotila je zastaraná nerekonštruovateľným spôsobom a kapacitne nedostatočná," uviedol Kováč. Nové vlaky budú musieť podľa jeho slov jazdiť častejšie a tam, kde to je možné, rýchlosťou až 80 kilometrov za hodinu.



"Narastie aj kapacita, keďže by v nich malo byť 90 miest na sedenie a 70 miest na státie, čo je spolu minimálne 160 miest. "Tie súčasné majú kapacitu 124 miest," zdôraznil Kováč.



Najdôležitejším parametrom budúcej efektívnosti prevádzky je však podľa neho to, že nové zubačky budú mať hybridný pohon, teda budú môcť jazdiť na ozubnicovej aj na klasickej trati. "Nové vozidlá budú zodpovedať požiadavkám na prepravu na úzkorozchodných horských tratiach a budú vybavené modernými bezpečnostnými a informačnými systémami. Vozne by mali mať bezbariérový vstup pre invalidov a vyčlenený priestor aj v interiéri. Chýbať nebude informačný systém pre cestujúcich, a to rovnako v interiéri ako v exteriéri vozidla," priblížil hovorca ZSSK.



Samozrejmosťou budú podľa dopravcu klimatizácia, elektrické zásuvky či wifi pripojenie na internet. Chýbať nebude priestor na odkladanie bicyklov, lyží, snoubordov a kočíkov. "Prevádzku s vyššou kapacitou zabezpečia nové vlaky na minimálne 30 rokov," avizoval Kováč.



Nákup bude podľa jeho slov financovaný z vlastných zdrojov ZSSK. Čo sa týka predpokladanej hodnoty zákazky, ktorú tiež KDH kritizovalo, podľa ZSSK sa stanovila na základe podkladov od výrobcov koľajových vozidiel, z prieskumu trhu, v ktorom spoločnosť oslovila desať firiem. "Technicky porovnávať budúce elektrické hybridné zubačky s bežne vyrábanými motorovými jednotkami je zavádzajúce a neobhájiteľné," reagoval na kritiku KDH Kováč.



V rámci ZSSK sa pritom podľa neho posudzovali viaceré varianty modernizácie prepravy cestujúcich Tatranskými elektrickými železnicami a Ozubnicovou železnicou, pričom vybraný bol ekonomicky najvýhodnejší variant. Podmienky súťaže sú podľa ZSSK férové, no až do ukončenia celého procesu obstarávania sa k tendru spoločnosť nebude ďalej vyjadrovať.