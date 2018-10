Železničná spoločnosť Slovensko posilní počas Dušičiek dopravu

Okrem dvoch mimoriadnych rýchlikov vypraví spoločnosť 26 posilových vlakov.

Bratislava 18. októbra (TASR) - Pre očakávaný zvýšený záujem ľudí o cestovanie vlakmi posilní štátny dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spoje v období okolo Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. Okrem dvoch mimoriadnych rýchlikov vypraví spoločnosť 26 posilových vlakov.



"Od piatka 26. októbra do nedele 4. novembra budú môcť cestujúci využiť 11 rýchlikov, 13 regionálnych rýchlikov, dva regionálne expresy a dva vlaky EuroCity," vymenoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Dva mimoriadne rýchliky budú podľa jeho slov vypravené na trase medzi Bratislavou a Košicami. Jeden pôjde v piatok 26. októbra o 13.48 h z Bratislavy smerom do Košíc, kam má plánovaný príchod o 19.44 h. Druhý pôjde v nedeľu 4. novembra v opačnom smere. Z Košíc teda vyštartuje o 14.16 h a do Bratislavy by mal prísť o 20.14 h.



Zároveň budú podľa Kováča v súlade s technickými možnosťami jednotlivých vlakov posilnené aj niektoré pravidelné vlaky kategórií InterCity, expresné spoje, rýchliky, regionálne rýchliky a osobné vlaky, pri ktorých sa predpokladá vyšší záujem cestujúcich. "ZSSK odporúča cestujúcim zabezpečiť si vopred miestenku," doplnil Kováč.



Avizoval tiež, že v utorok 30. októbra budú vlaky počas jednorazového štátneho sviatku premávať ako v bežný deň.