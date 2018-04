Zubári začnú tento rok používať menej amalgámových plomb

Obmedzenie používania amalgámu s obsahom ortuti v zubných ambulanciách vyplýva pre zubárov z nariadenia, ktoré schválil vlani europarlament.

Bratislava 20. apríla (TASR) - Zubári začnú tento rok postupne obmedzovať používanie amalgámových plomb. Od prvého júla ich nesmú používať na ošetrenie mliečnych zubov, zubov tehotných či dojčiacich žien a zubov detí mladších ako 15 rokov.



"Táto povinnosť sa netýka prípadov, pri ktorých to zubný lekár považuje za nevyhnutné z dôvodu osobitných liečebných potrieb pacienta," píše sa v novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú v piatok schválila vláda.



Obmedzenie používania amalgámu s obsahom ortuti v zubných ambulanciách vyplýva pre zubárov z nariadenia, ktoré schválil vlani europarlament. Takéto plomby by sa mali prestať používať do roku 2030. Zubný amalgám má byť totiž jedným z hlavných zdrojov znečistenia životného prostredia ortuťou.



V blízkom období čakajú zubárov v používaní amalgámu i ďalšie zmeny. "Od budúceho roka ho budú môcť používať len vo forme kapsúl s vopred určenou dávkou," píše ministerstvo zdravotníctva v dokumente. Používanie samostatne balenej ortuti zubnými lekármi sa zakáže.



Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) má od budúceho roka spolu s ministerstvom zdravotníctva vypracovať plán opatrení, ktorý má zabezpečiť postupné ukončenie používania zubného amalgámu u všetkých poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo.



SKZL dlhodobo tvrdí, že postupné obmedzovanie amalgámových plomb je dobrým krokom. K prirodzenému znižovaniu ich použitia by podľa nej došlo aj bez zavádzania európskej legislatívy, uviedla nedávno pre TASR. Nie je jej známa relevantná odborná štúdia, ktorá by potvrdzovala škodlivosť amalgámovej výplne pre pacienta. "Netreba ich preventívne vymeniť," dodala.