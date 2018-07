Ambulantný sektor stojí pred kolapsom, upozorňujú predstavitelia ZAP

Jedinou cestou ako dosiahnuť dostupnejšiu ambulantnú starostlivosť pre pacienta v maximálnej kvalite je podľa ZAP zreálnenie platieb na ambulanciách.

Bratislava 20. júla (TASR) – Ak nedôjde k zmene podmienok fungovania a financovania ambulancií, bude v priebehu dvoch až piatich rokov reálne ohrozená ambulantná zdravotná starostlivosť na Slovensku. Upozorňuje na to Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP).



"V dnešnej ekonomicky pomerne priaznivej situácii je hazardom neriešiť akútnu krízovú situáciu v ambulantnom sektore, ktorého existencia je pred reálnym kolapsom," uviedla výkonná riaditeľka ZAP Zuzana Dolinková.



Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a ZAP nemajú v súčasnosti uzavreté rokovania o podmienkach poskytovania zdravotnej starostlivosti. Člen správnej rady ZAP a zástupca Špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ŠAS) Peter Slezák pre TASR uviedol, že oproti súčasnej ponuke VšZP chcú zvýšenie platieb pre ambulancie o desať percent. "Keby sme mali byť realistickí, pohybovali by sme sa na úrovni 35 až 40 percent. Na jednu ambulanciu bez prístrojového vybavenia by sme potrebovali okolo 8000 eur," uviedol.



Jedinou cestou ako dosiahnuť dostupnejšiu ambulantnú starostlivosť pre pacienta v maximálnej kvalite je podľa ZAP zreálnenie platieb na ambulanciách. Svoj návrh považuje ZAP za postupnú cestu k zvyšovaniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov a k spravodlivejšiemu odmeňovaniu práce ambulantných lekárov. Ak VšZP nenaplní očakávania ZAP podľa Slezáka už zväz nebude mať kam ustúpiť a odíde.



Štátna poisťovňa už predtým reagovala, že všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ponúkla rovnaké podmienky. Nedohodla sa iba so ZAP. "Zmluvy s členmi ZAP sú platné do 31. decembra, takže VšZP nepovažuje rokovania za uzavreté. VšZP bude verejnosť informovať až o definitívnom výsledku rokovaní," uviedol v stanovisku referát komunikácie VšZP.