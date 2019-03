Zverejňovanie volebných prieskumov pre prezidentské voľby je zakázané

Kandidáti môžu však naďalej viesť kampaň.

Bratislava 2. marca (TASR) - Zverejňovanie prieskumov pre prezidentské voľby je od soboty zakázané. Volebná kampaň sa tým ale nekončí.



Kandidáti ju môžu viesť až do 13. marca, do 23.59 h. Vtedy totiž začne plynúť 48-hodinové volebné moratórium pred prvým kolom prezidentských volieb. Prvé kolo hlasovania bude 16. marca od 7.00 h do 22.00 h. Informuje o tom ministerstvo vnútra na svojej webstránke.



Prezidentské voľby sú dvojkolové. Druhé kolo sa uskutoční, ak v tom prvom ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov. Druhé kolo je plánované na 30. marca, volebné moratórium pred ním začne platiť 27. marca od 23.59 h.



Počas volebnej kampane môže prezidentský kandidát minúť najviac 500.000 eur, a to spolu pre obidve kolá volieb. Podporiť ho môžu aj tretie strany, v tomto postavení sú aj politické strany, ktoré chcú kandidátovi vyjadriť podporu. Tiež majú finančné limity.