Zvierací ombudsman kritizuje navrhovaný zákaz pohybu psov v TANAP-e

Navrhovaný zákaz pohybu psov v Tatranskom národnom parku (TANAP) považuje iniciatíva Zvierací ombudsman za neprimerane reštriktívny krok. Namiesto zákazu navrhuje zvýšenie pokút za pohyb so zvieraťom, ktoré nie je uviazané na vôdzke. Iniciatíva preto chce k návrhu nového návštevného poriadku podať hromadnú pripomienku.



Doposiaľ mali psy do TANAP-u umožnený prístup pod podmienkou, že budú uviazané. „Hoci chápeme, že nedodržiavanie tohto opatrenia zo strany majiteľov zvierat si vyžaduje tvrdšie postupy v záujme ochrany jedinečnej tatranskej prírody, celoplošný zákaz pohybu psov v TANAP-e možno považovať za neprimerane reštriktívny krok, ktorý postihne všetkých majiteľov bez rozdielu - aj disciplinovaných návštevníkov. Domnievame sa, že naše prírodné bohatstvo by nemalo byť psičkárom upierané iba preto, lebo časť návštevníkov nerešpektuje platné pravidlá,” zdôvodnila zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová.



Iniciatíva navrhuje namiesto celoplošného zákazu zvýšenie pokút za pohyb v TANAP-e so zvieraťom, ktoré nie je uviazané na vôdzke, na 2000 eur. „Len takéto opatrenie nebude zbytočne a vopred trestať poctivých majiteľov psov. Takto vysoko určená sankcia zároveň zodpovedá aj spoločenskej nebezpečnosti a závažnosti priestupku a je primeraná chránenému záujmu, ktorým je v tomto prípade ochrana tatranskej prírody,” povedala Stanová.



Iniciatíva sa tak pridala k viacerým kritikom navrhovaného návštevného poriadku TANAP-u. Nepáči sa ani Slovenskému horolezeckému spolku JAMES, vodákom či skialpinistom.



Správa národného parku navrhla sprísnenie, keďže mnohí turisti nerešpektovali súčasné pravidlá a voľne pobehujúce psy naháňali chránené zvieratá. Podľa riaditeľa Správy TANAP-u Pavla Majka si za navrhovaný zákaz pohybu psov môžu ľudia do istej miery aj sami. „Toto vyhodnocujeme ako zásadný a negatívny vplyv v alpínskom stupni. Psy, ktoré ľudia púšťajú voľne, prenasledujú divú zver, chránené živočíchy a často sa ich boja aj ľudia. Preto požadujeme, aby sa psy v národnom parku nevyskytovali,” zdôvodnil pred časom pre médiá Majko.