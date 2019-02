ZVJS si pripomenul 50. výročie samostatného väzenstva na Slovensku

Generálny riaditeľ ZVJS vo svojom vystúpení priblížil, za akých podmienok väzenstvo na Slovensku vznikalo a po jeho osamostatnení sa ďalej formovalo.

Bratislava 1. februára (TASR) - Zbor väzenskej a justičnej stáže (ZVJS) si pripomína v tomto roku 50. výročie samostatného slovenského väzenstva.



"Bolo to práve 1. januára 1969, kedy bol samostatný orgán pre väzenstvo – Zbor nápravnej výchovy vyňatý spod federálnej správy Zboru národnej bezpečnosti v pôsobnosti centralizovaného Ministerstva vnútra ČSSR a podriadený novovzniknutému Ministerstvu spravodlivosti SSR. Túto významnú udalosť sme si preto pripomenuli vo štvrtok (31.1.) slávnostným zhromaždením v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky," uviedol pre TASR riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa ZVJS Adrián Baláž.



Na podujatie prijali pozvanie podpredseda Národnej rady SR Andrej Hrnčiar, minister spravodlivosti Gábor Gál, zástupcovia ministerstva financií, ostatných orgánov špecializovanej štátnej správy, súdnictva, Generálnej prokuratúry SR, Policajného zboru a ďalší zástupcovia kooperujúcich zložiek a partnerských väzenských služieb v Českej republiky, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku a Švajčiarsku. "Osobitne sme radi, že sa na tejto slávnosti okrem aktívnych príslušníkov a zamestnancov zboru zúčastnili aj naši bývalí kolegovia, príslušníci zboru, naši dôchodcovia. Všetci, ktorí prijali pozvanie, svojou účasťou potvrdili významnosť tejto slávnosti," pokračoval Baláž.



K jubilejnému výročiu generálny riaditeľ ZVJS Milan Ivan prítomným účastníkom zhromaždenia udelil za zásluhy na budovaní a rozvoj spolupráce so zborom pamätné plakety k 50. výročiu samostatného slovenského väzenstva. Zároveň minister spravodlivosti Gábor Gál a generálny riaditeľ ZVJS udelili vybraným účastníkom Čestné medaily pri príležitosti 50. výročia samostatného slovenského väzenstva a traja aktívni príslušníci zboru boli mimoriadne povýšení do hodnosti plukovníka, podplukovníka a kapitána.



Generálny riaditeľ ZVJS vo svojom vystúpení priblížil, za akých podmienok väzenstvo na Slovensku vznikalo a po jeho osamostatnení sa ďalej formovalo. Poukázal na to, aké ťažké a zložité bolo väzenstvo na Slovensku v tom období vybudovať, zároveň ocenil významný osobný prínos viacerých vedúcich funkcionárov Zboru nápravnej výchovy SSR v týchto zložitých rokoch, z ktorých mnohí z nich už nežijú.



"Humanizácia a demokratizácia väzenstva a celej spoločnosti, rozširovanie práv väznených osôb, reálne ekonomické podmienky a legislatívny rámec podstatne zvyšujú nároky na dôslednú organizáciu, zákonnosť a pôsobenie, celkovú činnosť zboru, ktorá musí byť profesionálnejšia, otvorenejšia a vo väčšej miere prístupná informovanosti a spoločenskej kontrole," povedal Ivan.